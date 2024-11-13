Экс-замминистра обороны Попова оставили в СИЗО за взятку в 30 млн рублей

Экс-замминистра обороны Павла Попова оставили в СИЗО за взятку в 30 миллионов рублей. Решение вынес второй Западный окружной военный суд.
«Военный суд оставил Павла Попова под арестом по делу о мошенничестве», — передает корреспондент РЕН ТВ из зала суда. Он был арестован в январе 2024 года.
Экс-замминистра обороны обвиняется в хищении более 30 миллионов рублей. Его подозревают в обогащении за счет парка «Патриот». Следствие считает, что Попов действовал в составе группы лиц, используя служебное положение.
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