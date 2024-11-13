Экс-замминистра обороны Попова оставили в СИЗО за взятку в 30 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд оставил Попова под арестом
Суд оставил Попова под арестом Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Экс-замминистра обороны Павла Попова оставили в СИЗО за взятку в 30 миллионов рублей. Решение вынес второй Западный окружной военный суд.

«Военный суд оставил Павла Попова под арестом по делу о мошенничестве», — передает корреспондент РЕН ТВ из зала суда. Он был арестован в январе 2024 года.

Экс-замминистра обороны обвиняется в хищении более 30 миллионов рублей. Его подозревают в обогащении за счет парка «Патриот». Следствие считает, что Попов действовал в составе группы лиц, используя служебное положение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-замминистра обороны Павла Попова оставили в СИЗО за взятку в 30 миллионов рублей. Решение вынес второй Западный окружной военный суд. «Военный суд оставил Павла Попова под арестом по делу о мошенничестве», — передает корреспондент РЕН ТВ из зала суда. Он был арестован в январе 2024 года. Экс-замминистра обороны обвиняется в  хищении более 30 миллионов рублей. Его подозревают в обогащении за счет парка «Патриот». Следствие считает, что Попов действовал в составе группы лиц, используя служебное положение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...