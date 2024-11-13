Полпред Жога внезапно приехал в больницу Первоуральска после бунта мамочек. Видео

Полпред Жога и губернатор Куйвашев приехали с проверкой в больницу Первоуральска
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога сегодня работает в Первоуральске
Артем Жога сегодня работает в Первоуральске Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога приехал в первоуральскую больницу, сотрудники которой вместе с неравнодушными местными жителями записывали видеообращение к губернатору Евгению Куйвашеву по поводу закрытия детского отделения. Кадрами со встречи с URA.RU поделился читатель, информацию подтвердили в пресс-службе полпредства.

«Артём Жога и губернатор Евгений Куйвашев поменяли маршрут поездки в Первоуральск и приехали к детской больнице в микрорайоне Динас, чтобы выслушать жителей», — рассказали в полпредстве.

Как ранее сообщало URA.RU, жители микрорайона Динас выступили против закрытия и переноса детского отделения местной больницы на год ради капремонта. Негодующие попросили властей провести ремонт поэтапно.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога приехал в первоуральскую больницу, сотрудники которой вместе с неравнодушными местными жителями записывали видеообращение к губернатору Евгению Куйвашеву по поводу закрытия детского отделения. Кадрами со встречи с URA.RU поделился читатель, информацию подтвердили в пресс-службе полпредства. «Артём Жога и губернатор Евгений Куйвашев поменяли маршрут поездки в Первоуральск и приехали к детской больнице в микрорайоне Динас, чтобы выслушать жителей», — рассказали в полпредстве. Как ранее сообщало URA.RU, жители микрорайона Динас выступили против закрытия и переноса детского отделения местной больницы на год ради капремонта. Негодующие попросили властей провести ремонт поэтапно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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