В Кургане за месяц взлетели цены на вторичное жилье

В Кургане за месяц резко выросла стоимость квартир на вторичном рынке. В среднем недвижимость подорожала на 154 тысячи рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили местные риелторы.
«В Кургане резко выросли цены на вторичное жилье. Средняя цена по продаже квартир выросла на 154 тысячи. Средняя цена в ноябре составила 3,6 миллиона рублей», — сообщают риелторы.
По данным одного из сервисов недвижимости, с 10 октября по 7 ноября средняя цена квартир на вторичном рынке жилья увеличилась с 3 542 615 до 3 696 228 рублей. При этом, по данным за год, наблюдается снижение стоимости почти 120 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане выросла средняя стоимость аренды «однушек». Рост составил 40%. За год ставка по съему жилья увеличилась с 13,7 до 19 тысяч рублей.
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