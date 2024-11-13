Бывший депутат Госдумы РФ Андрей Барышев в Челябинске после успешной тяжбы с сетями жестких дискаунтеров за помещения взыскивает с них миллионы. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, подано три иска на общую сумму в 6,2 млн рублей.
«Предприниматель Барышев Андрей Викторович обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Ритейлсервис 42“. Взыскивает задолженность 1 048 387 рублей, неустойки в размере 9 750 рублей», — отмечено в определении суда.
Данный иск последний из трех. Спорный период по нему составил срок с конца август до 1 ноября. По двум другим заявлениям вынесены решения, причем по одному из них есть постановление апелляционной инстанции. До сих пор иски удовлетворялись. Совокупно охвачен период за 2024 год с января.
Претензии сформированы из задолженности по арендным платежам и неустоек. В июне Барышев добился снятия обременений с договора аренды четырех помещений на улице Черкасской в Курчатовском районе. Поскольку документ долгосрочный, бизнесмен не мог распоряжаться недвижимостью, но и деньги за нее не получал.
Предприниматель пояснил URA.RU, что взаимоотношения с арендатором, несмотря на суды, продолжились. Поскольку обязательства в срок не исполняются, приходится инициировать судебные процессы.
«Ритейлсервис 42» выступает оператором сетей жестких дискаунтеров. Под управлением находится магазины «Маяк» и «Светофор». По телефону в компании не ответили, отправлен письменный запрос.
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