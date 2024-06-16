Экс-депутат Госдумы РФ Барышев забрал недвижимость у магазинов для бедных

Бывший депутат Госдумы РФ Андрей Барышев вернул через арбитражный суд недвижимость в Челябинске, арендованную жесткими дискаунтерами «Маяк» и «Светофор». Как бизнесмен 14 июня заявил URA.RU, в суде с договора долгосрочной аренды было также снято обременение.
«Суд поддержал мои требования к компании „Ритейлсервис 42“, с которой ранее был заключен долгосрочный договор аренды. Партнеры сами уведомили нас о расторжении, но затем передумали», — пояснил URA.RU Барышев.
В суде недвижимость Барышеву вернули, что позволило бизнесмену распоряжаться активом в полной мере. Спорными оказались четыре нежилых помещения примерно равного размера в Курчатовском районе Челябинска. Совокупная площадь составила 1,8 тысячи кв. метров. На договоре сохранялось обременение, поскольку он был долгосрочным, что означало госрегистрацию.
Суд помог взыскать Барышеву долги по аренде в сумме 1,4 млн рублей. Задолженность накопилась с 21 января. Одновременно были взысканы неустойка и долг в размере 1,5 млн рублей.
Дозвониться по телефонам ответчика, указанным в общем доступе, URA.RU не удалось. На письмо по электронной почте к моменту публикации ответ не поступил. Согласно данным СБИС, компания «Ритейлсервис 42» принадлежит московской фирме «Артком» с оборотом в три млрд рублей.
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