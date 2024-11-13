Российский бензин предложили массово вывозить из страны

Минэнерго предложило разрешить вывоз бензина из России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России рассматривают возможность снятия запрета на экспорт бензина
В России рассматривают возможность снятия запрета на экспорт бензина Фото:

Россия может вновь начать вывозить бензин, так как ситуация с ценами на внутреннем рынке стабилизировалась. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

«Минэнерго подготовило свои предложения [о снятии запрета на экспорт бензина] и уже внесло в правительство на рассмотрение. Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения», — заявил Цивилев. Его слова приводит «Интерфакс». Он отметил, что ограничения были введены для стабилизации цен до 31 декабря этого года.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в настоящее время правительство обсуждает досрочное снятие запрета на экспорт бензина Аи-92, чтобы снизить объемы переработки. По его словам, ограничения могут быть отменены в случае профицита предложения. Он также добавил, что в стране избыток дизельного топлива, оно продается на внутреннем рынке и за его пределами, и запретов на экспорт нет, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия может вновь начать вывозить бензин, так как ситуация с ценами на внутреннем рынке стабилизировалась. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. «Минэнерго подготовило свои предложения [о снятии запрета на экспорт бензина] и уже внесло в правительство на рассмотрение. Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения», — заявил Цивилев. Его слова приводит «Интерфакс». Он отметил, что ограничения были введены для стабилизации цен до 31 декабря этого года. Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в настоящее время правительство обсуждает досрочное снятие запрета на экспорт бензина Аи-92, чтобы снизить объемы переработки. По его словам, ограничения могут быть отменены в случае профицита предложения. Он также добавил, что в стране избыток дизельного топлива, оно продается на внутреннем рынке и за его пределами, и запретов на экспорт нет, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...