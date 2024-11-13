Российский бензин предложили массово вывозить из страны

Россия может вновь начать вывозить бензин, так как ситуация с ценами на внутреннем рынке стабилизировалась. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.
«Минэнерго подготовило свои предложения [о снятии запрета на экспорт бензина] и уже внесло в правительство на рассмотрение. Мы снимем сейчас ограничения на экспорт, потому что с ценами все стабильно, ситуация на рынке стабильная, поэтому можно снять ограничения», — заявил Цивилев. Его слова приводит «Интерфакс». Он отметил, что ограничения были введены для стабилизации цен до 31 декабря этого года.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в настоящее время правительство обсуждает досрочное снятие запрета на экспорт бензина Аи-92, чтобы снизить объемы переработки. По его словам, ограничения могут быть отменены в случае профицита предложения. Он также добавил, что в стране избыток дизельного топлива, оно продается на внутреннем рынке и за его пределами, и запретов на экспорт нет, передает «Национальная служба новостей».
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