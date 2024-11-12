Арестованный экс-мэр Сургута пытается оспорить меру пресечения

Экс-мэр Сургута Филатов пытается изменить меру пресечения
Экс-мэр Сургута Андрей Филатов намерен обжаловать решение суда о своем аресте. Информацию об этом URA.RU подтвердили в суде.
«Филатов подал жалобу в городской суд Нижневартовска. На данный момент она еще не поступала, ее направят сторонам для подготовки возражений», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что Филатов стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. В начале ноября его задержали силовики, после чего суд определил меру пресечения в виде ареста на два месяца.
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