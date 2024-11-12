12 ноября 2024

Арестованный экс-мэр Сургута пытается оспорить меру пресечения

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-мэр Сургута Филатов пытается изменить меру пресечения
Экс-мэр Сургута Филатов пытается изменить меру пресечения Фото:

Экс-мэр Сургута Андрей Филатов намерен обжаловать решение суда о своем аресте. Информацию об этом URA.RU подтвердили в суде.

«Филатов подал жалобу в городской суд Нижневартовска. На данный момент она еще не поступала, ее направят сторонам для подготовки возражений», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что Филатов стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. В начале ноября его задержали силовики, после чего суд определил меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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Экс-мэр Сургута Андрей Филатов намерен обжаловать решение суда о своем аресте. Информацию об этом URA.RU подтвердили в суде. «Филатов подал жалобу в городской суд Нижневартовска. На данный момент она еще не поступала, ее направят сторонам для подготовки возражений», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что Филатов стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе. В начале ноября его задержали силовики, после чего суд определил меру пресечения в виде ареста на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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