Покинул зал суда в наручниках: что известно об уголовном деле на экс-мэра Сургута Филатова

Филатов стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе
Бывший глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе, его задержали силовики. Суд уже избрал бывшему главе меру пресечения. Подробнее о том, что известно об этой истории — в материале URA.RU.
- Филатова задерживали с участием ФСБ и ОМОН. По данным источников URA.RU, оперативные мероприятия проходили на ноябрьских праздниках. Инсайдеры агентства сообщили, что Филатов проходит по делу не как должностное лицо.
- Суд по избранию меры пресечения состоялся в Нижневартовске. Филатов покинул зал заседания в наручниках. Его отправили в СИЗО на два месяца в ожидании суда.
- На фоне уголовного дела «Единая Россия», по данным источников агентства, приостановила членство бывшего мэра в партии. Страница Филатова на сайте реготделения также оказалась недоступна.
Ранее URA.RU рассказывало, чем известен сам Филатов. Он начинал свой путь в политике, будучи депутатом городской думы Лангепаса. Пост главы Сургута он занял в 2021 году. Фигурантом уголовного дела бывший мэр стал спустя полгода после своей неожиданной отставки.
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