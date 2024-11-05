05 ноября 2024

Покинул зал суда в наручниках: что известно об уголовном деле на экс-мэра Сургута Филатова

Бывший глава Сургута Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Филатов стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе
Филатов стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе Фото:

Бывший глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе, его задержали силовики. Суд уже избрал бывшему главе меру пресечения. Подробнее о том, что известно об этой истории — в материале URA.RU.

  • Филатова задерживали с участием ФСБ и ОМОН. По данным источников URA.RU, оперативные мероприятия проходили на ноябрьских праздниках. Инсайдеры агентства сообщили, что Филатов проходит по делу не как должностное лицо.
  • Суд по избранию меры пресечения состоялся в Нижневартовске. Филатов покинул зал заседания в наручниках. Его отправили в СИЗО на два месяца в ожидании суда.
  • На фоне уголовного дела «Единая Россия», по данным источников агентства, приостановила членство бывшего мэра в партии. Страница Филатова на сайте реготделения также оказалась недоступна.

Ранее URA.RU рассказывало, чем известен сам Филатов. Он начинал свой путь в политике, будучи депутатом городской думы Лангепаса. Пост главы Сургута он занял в 2021 году. Фигурантом уголовного дела бывший мэр стал спустя полгода после своей неожиданной отставки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший глава Сургута (ХМАО) Андрей Филатов стал фигурантом уголовного дела о коммерческом подкупе, его задержали силовики. Суд уже избрал бывшему главе меру пресечения. Подробнее о том, что известно об этой истории — в материале URA.RU. Ранее URA.RU рассказывало, чем известен сам Филатов. Он начинал свой путь в политике, будучи депутатом городской думы Лангепаса. Пост главы Сургута он занял в 2021 году. Фигурантом уголовного дела бывший мэр стал спустя полгода после своей неожиданной отставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...