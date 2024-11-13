ОДКБ выходит на новый уровень сотрудничества с «Талибаном» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) для совместного решения вопросов в сфере безопасности. Как объяснил в интервью URA.RU глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович, этим, в том числе может быть продиктована разработка межгосударственной программы по укрепления таджикско-афганской границы, которая, как ожидается, будет рассмотрена на саммите ОДКБ в Астане в конце ноября.
«Таджикско-афганскую границу нужно закрывать от контрабанды, наркотиков и боевиков. У нас появилась надежда на договороспособное правительство в Кабуле. Допускаю, что ОДКБ выходит на новый этап и будет разрабатывать меры с учетом сотрудничества в новыми афганскими властями. В Кабуле сменился режим, он укрепился, поэтому и встает вопрос о совместной защите границы», — полагает политолог.
Террористическая группировка «Талибан» пришла к власти в Афганистане в 2021 году. Тогда же США приняли решение спешно вывести свои войска из этой страны.
*Движение «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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