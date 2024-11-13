Россия и пришедший к власти в Афганистане «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) стали союзниками в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка). Для развития сотрудничества в сфере безопасности есть условия, рассказал в интервью URA.RU эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.
«ИГИЛ — противник „Талибана“. Еще до 2021 года, при американцах, ИГИЛ вело войну против талибов. Поэтому против ИГИЛ выступает и „Талибан“, и Россия. В этом смысле мы — союзники просто потому, что наш враг — их враг», — считает Мендкович.
По мнению эксперта, нынешнее афганское правительство «не имеет другого выхода, кроме того, как развивать сотрудничество с Россией и восстанавливать свою экономику». «Талибы вынуждены искать какие-то компромиссы с Россией. И за последние три года мы добились прогресса в переговорах с ними. Неслучайно Москва постепенно идет к исключению „Талибана“ из списка запрещенных террористических организаций», — полагает политолог.
* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация
** ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.