Политолог: Россия и «Талибан»* объединились в борьбе с ИГИЛ**

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Россия и «Талибан» нашли повод для укрепления сотрудничества
Россия и «Талибан» нашли повод для укрепления сотрудничества Фото:

Россия и пришедший к власти в Афганистане «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) стали союзниками в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка). Для развития сотрудничества в сфере безопасности есть условия, рассказал в интервью URA.RU эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович.

«ИГИЛ — противник „Талибана“. Еще до 2021 года, при американцах, ИГИЛ вело войну против талибов. Поэтому против ИГИЛ выступает и „Талибан“, и Россия. В этом смысле мы — союзники просто потому, что наш враг — их враг», — считает Мендкович.

По мнению эксперта, нынешнее афганское правительство «не имеет другого выхода, кроме того, как развивать сотрудничество с Россией и восстанавливать свою экономику». «Талибы вынуждены искать какие-то компромиссы с Россией. И за последние три года мы добились прогресса в переговорах с ними. Неслучайно Москва постепенно идет к исключению „Талибана“ из списка запрещенных террористических организаций», — полагает политолог.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация

** ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация

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Россия и пришедший к власти в Афганистане «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) стали союзниками в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка). Для развития сотрудничества в сфере безопасности есть условия, рассказал в интервью URA.RU эксперт Российского совета по международным делам Никита Мендкович. «ИГИЛ — противник „Талибана“. Еще до 2021 года, при американцах, ИГИЛ вело войну против талибов. Поэтому против ИГИЛ выступает и „Талибан“, и Россия. В этом смысле мы — союзники просто потому, что наш враг — их враг», — считает Мендкович. По мнению эксперта, нынешнее афганское правительство «не имеет другого выхода, кроме того, как развивать сотрудничество с Россией и восстанавливать свою экономику». «Талибы вынуждены искать какие-то компромиссы с Россией. И за последние три года мы добились прогресса в переговорах с ними. Неслучайно Москва постепенно идет к исключению „Талибана“ из списка запрещенных террористических организаций», — полагает политолог. * «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация ** ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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