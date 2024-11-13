Россиянам перечислили дешевые направления для отдыха

Цены на отдых на Черноморском побережье России снизились на 15,5%, путевки в санатории упали на 1,5%. Об этом стало известно из данных Росстата.
«Снизились цены на отдых на Черноморском побережье России (-15,5%)», — приводит данные Росстата ТАСС. В федеральной службе добавили, что цены на путевки в санатории снизились на 1,5%. Кроме того, отмечается небольшое снижение стоимости проживания в гостиницах и хостелах.
Среди предложений на рынке зарубежного туризма также наблюдается снижение цен. Среди них Турция, где цены упали на 16,5%, и Египет, с уменьшением стоимости на 15,7%. Также стали дешевле поездки в страны Закавказья (-10,6%), ОАЭ (-5,1%) и некоторые страны Юго-Восточной Азии (-1,4%). В то же время наблюдается рост цен на поездки в Беларусь (+1,2%).
В сегменте внутреннего туризма цены немного выросли. В частности, автобусные экскурсии подорожали на 2,3%, а театральные билеты и путевки в пансионаты — на 1,5%.
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