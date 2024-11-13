В офисе Зеленского исключили проведение выборов в 2025 году

В условиях военного конфликта, находящегося в горячей фазе, у Киева нет оснований для проведения выборов нового лидера. Об этом рассказал советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«[Военный конфликт] находится в горячей фазе, как и год назад. Не вижу оснований для того, чтобы уже говорить о начале какого-то политического сезона или процесса как такового», — сказал Подоляк, чьи слова привело издание УНИАН. Он также добавил что озвученная им позиция должна быть учтена союзниками Киева.
Ранее журнал The Economist сообщал, что президентские выборы президента Украины могут пройти в мае 2025 года. По информации издания, уже началась подготовка региональными штабами, которые начали формировать списки кандидатов. Журнал подчеркнул, что популярность украинского лидера Владимира Зеленского значительно упала, что не позволило бы ему победить на следующих выборах.
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