Когда пройдут президентские выборы на Украине: кто пойдет голосовать за Зеленского

Весной 2025 года на Украине выберут нового президента

11 ноября 2024 в 04:47 Размер текста - 17 +

53% украинцев высказались в пользу участия Зеленского в следующих выборах президента Фото: Официальный сайт президента Украины Очередные президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта текущего года. Тем не менее, они не были назначены вследствие введения военного положения, продлеваемого каждые три месяца начиная с 24 февраля 2022 года. Официально срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая. Когда и будут ли вообще выборы на Украине — в материале URA.RU. Сколько украинцев высказалось в пользу участия Зеленского в следующих выборах президента Согласно результатам исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии и опубликованному на платформе «Страна.ua», 69% опрошенных на Украине выразили мнение, что Владимир Зеленский должен сохранять свой пост президента до окончания действия военного положения. В декабре прошлого года доля украинцев, которые считали необходимым отложить президентские выборы на период специальной военной операции, составляла 84%. Однако последние данные показывают, что 15% населения убеждены в необходимости проведения выборов, в то время как 10% опрошенных считают, что Зеленский должен сложить полномочия в мае этого года, когда истекает срок его президентства. Помимо этого, 53% украинцев высказались в пользу участия нынешнего президента в следующих выборах. Для сравнения, в декабре эту точку зрения поддерживали 59% респондентов. Также заметно увеличилась доля тех, кто считает, что Зеленский не должен снова баллотироваться: если в декабре таких было 34%, то в феврале их число возросло до 43%. Граждане Украины могут пересмотреть свою поддержку действующего президента Владимира Зеленского в свете победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Такое мнение выразил профессор Оттавского университета и автор исследований о Майдане, Иван Качановский, на своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter).По его словам, возможно, что протест против Зеленского может начаться не только среди населения, но и среди его ближайшего окружения. Когда и будут ли вообще выборы на Украине Весной 2025 года на Украине состоятся президентские выборы под воздействием давления со стороны западных государств. Предполагается, что в голосовании примет участие действующий президент Владимир Зеленский, чей официальный срок полномочий истекает, что ставит под вопрос его текущую легитимность на посту главы государства. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что проведение президентских выборов на Украине не ожидается до весны 2025 года. Мирошник выразил мнение, что Зеленский проявляет интерес к организации выборов, результаты которых могут быть заранее определены. По его словам, даже такой манипулированный выборный процесс вряд ли будет инициирован до наступления весны. Как пишет The Economist, в политических кругах Украины уже начался процесс подготовки к выборам. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подтвердила начало политического процесса. «Политический процесс определенно начался», — заявила она The Economist. Это указывает на активизацию дискуссий и подготовительных мероприятий на высшем уровне украинской политики. При этом, в бюджете Украины на 2025 год пока не предусмотрены средства на проведение выборов, как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Тем не менее, он отметил, что правительство вместе с Центральной избирательной комиссией планирует подать заявку на внесение изменений в бюджет после окончания военного положения для финансирования выборных кампаний. Путин ответил на вопрос о легитимности власти Зеленского Президент России Владимир Путин поднял вопрос легитимности украинской власти в контексте действующего военного положения и Конституции Украины. На пресс-конференции после визита в Узбекистан Путин указал, что украинский закон о военном положении не предусматривает проведение президентских выборов в таких условиях. «Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в Конституции ничего нет. Но есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более что в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются», — отметил российский лидер. Путин также затронул тему возможности проведения выборов на Украине, указывая на то, что для этого необходимо было бы отменить закон о военном положении, чего украинская сторона не сделала. Он выразил предположение, что такое решение могло быть продиктовано желанием «хозяев Украины», которые, по его мнению, находятся за океаном, навязать действующей исполнительной власти ответственность за непопулярные решения. Что говорят о легитимности Зеленского в США Позиция Соединенных Штатов относительно легитимности президентства Владимира Зеленского в Украине остается неизменной, несмотря на окончание срока его полномочий и отсутствие новых выборов. Об этом заявили в Государственном департаменте США. В дополнение, в Госдепартаменте был представлен текст выступления их представителя от 25 марта, где подчеркивается, что проведение выборов в условиях текущего конфликта в Украине представляется крайне сложной задачей, напоминает MK.RU. В Госдепе считают, что решение о проведении выборов должно быть принято самими гражданами Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Очередные президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта текущего года. Тем не менее, они не были назначены вследствие введения военного положения, продлеваемого каждые три месяца начиная с 24 февраля 2022 года. Официально срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая. Когда и будут ли вообще выборы на Украине — в материале URA.RU. Согласно результатам исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии и опубликованному на платформе «Страна.ua», 69% опрошенных на Украине выразили мнение, что Владимир Зеленский должен сохранять свой пост президента до окончания действия военного положения. В декабре прошлого года доля украинцев, которые считали необходимым отложить президентские выборы на период специальной военной операции, составляла 84%. Однако последние данные показывают, что 15% населения убеждены в необходимости проведения выборов, в то время как 10% опрошенных считают, что Зеленский должен сложить полномочия в мае этого года, когда истекает срок его президентства. Помимо этого, 53% украинцев высказались в пользу участия нынешнего президента в следующих выборах. Для сравнения, в декабре эту точку зрения поддерживали 59% респондентов. Также заметно увеличилась доля тех, кто считает, что Зеленский не должен снова баллотироваться: если в декабре таких было 34%, то в феврале их число возросло до 43%. Граждане Украины могут пересмотреть свою поддержку действующего президента Владимира Зеленского в свете победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Такое мнение выразил профессор Оттавского университета и автор исследований о Майдане, Иван Качановский, на своей странице в социальной сети X (ранее известной как Twitter).По его словам, возможно, что протест против Зеленского может начаться не только среди населения, но и среди его ближайшего окружения. Весной 2025 года на Украине состоятся президентские выборы под воздействием давления со стороны западных государств. Предполагается, что в голосовании примет участие действующий президент Владимир Зеленский, чей официальный срок полномочий истекает, что ставит под вопрос его текущую легитимность на посту главы государства. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял, что проведение президентских выборов на Украине не ожидается до весны 2025 года. Мирошник выразил мнение, что Зеленский проявляет интерес к организации выборов, результаты которых могут быть заранее определены. По его словам, даже такой манипулированный выборный процесс вряд ли будет инициирован до наступления весны. Как пишет The Economist, в политических кругах Украины уже начался процесс подготовки к выборам. Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подтвердила начало политического процесса. «Политический процесс определенно начался», — заявила она The Economist. Это указывает на активизацию дискуссий и подготовительных мероприятий на высшем уровне украинской политики. При этом, в бюджете Украины на 2025 год пока не предусмотрены средства на проведение выборов, как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Тем не менее, он отметил, что правительство вместе с Центральной избирательной комиссией планирует подать заявку на внесение изменений в бюджет после окончания военного положения для финансирования выборных кампаний. Президент России Владимир Путин поднял вопрос легитимности украинской власти в контексте действующего военного положения и Конституции Украины. На пресс-конференции после визита в Узбекистан Путин указал, что украинский закон о военном положении не предусматривает проведение президентских выборов в таких условиях. «Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в Конституции ничего нет. Но есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит, что полномочия верховной власти передаются спикеру парламента, тем более что в условиях военного положения полномочия парламента продлеваются», — отметил российский лидер. Путин также затронул тему возможности проведения выборов на Украине, указывая на то, что для этого необходимо было бы отменить закон о военном положении, чего украинская сторона не сделала. Он выразил предположение, что такое решение могло быть продиктовано желанием «хозяев Украины», которые, по его мнению, находятся за океаном, навязать действующей исполнительной власти ответственность за непопулярные решения. Позиция Соединенных Штатов относительно легитимности президентства Владимира Зеленского в Украине остается неизменной, несмотря на окончание срока его полномочий и отсутствие новых выборов. Об этом заявили в Государственном департаменте США. В дополнение, в Госдепартаменте был представлен текст выступления их представителя от 25 марта, где подчеркивается, что проведение выборов в условиях текущего конфликта в Украине представляется крайне сложной задачей, напоминает MK.RU. В Госдепе считают, что решение о проведении выборов должно быть принято самими гражданами Украины.