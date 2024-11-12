12 ноября 2024

The Economist: президентские выборы на Украине могут пройти в мае 2025 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский теряет популярность на Украине
Зеленский теряет популярность на Украине Фото:

Выборы президента Украины могут пройти 25 мая 2025 года, соответствующие приготовления уже начались. Об этом сообщает The Economist.

«На Украине началась подготовка к возможным выборам президента. Предполагаемая дата — 25 мая 2025», — пишет журнал.

По информации источников The Economist, региональные штабы Украины начали подготовку к выборам, формируя списки претендентов. Сторонники возможных соперников нынешнего президента Владимира Зеленского убеждены в необходимости выборов, однако опасаются открыто выражать свою позицию, отмечает журнал.

Как показывают результаты неопубликованных внутренних опросов, популярность Зеленского значительно упала, и при текущем положении вещей он потерпел бы поражение на выборах. По мнению общественности, он уже не воспринимается как эффективный лидер в условиях военного времени.

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Выборы президента Украины могут пройти 25 мая 2025 года, соответствующие приготовления уже начались. Об этом сообщает The Economist. «На Украине началась подготовка к возможным выборам президента. Предполагаемая дата — 25 мая 2025», — пишет журнал. По информации источников The Economist, региональные штабы Украины начали подготовку к выборам, формируя списки претендентов. Сторонники возможных соперников нынешнего президента Владимира Зеленского убеждены в необходимости выборов, однако опасаются открыто выражать свою позицию, отмечает журнал. Как показывают результаты неопубликованных внутренних опросов, популярность Зеленского значительно упала, и при текущем положении вещей он потерпел бы поражение на выборах. По мнению общественности, он уже не воспринимается как эффективный лидер в условиях военного времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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