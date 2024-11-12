The Economist: президентские выборы на Украине могут пройти в мае 2025 года

Выборы президента Украины могут пройти 25 мая 2025 года, соответствующие приготовления уже начались. Об этом сообщает The Economist.
«На Украине началась подготовка к возможным выборам президента. Предполагаемая дата — 25 мая 2025», — пишет журнал.
По информации источников The Economist, региональные штабы Украины начали подготовку к выборам, формируя списки претендентов. Сторонники возможных соперников нынешнего президента Владимира Зеленского убеждены в необходимости выборов, однако опасаются открыто выражать свою позицию, отмечает журнал.
Как показывают результаты неопубликованных внутренних опросов, популярность Зеленского значительно упала, и при текущем положении вещей он потерпел бы поражение на выборах. По мнению общественности, он уже не воспринимается как эффективный лидер в условиях военного времени.
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