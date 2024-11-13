Порошенко: Запад перестанет помогать Киеву из-за Зеленского

14 ноября 2024 в 06:12 Размер текста - 17 +

Петр Порошенко* заявил, что избиратель больше не пойдет на «позицию тысячи» Фото: Официальный сайт президента Украины Выплаты по тысяче гривен, которые украинский лидер Владимир Зеленский пообещал гражданам в рамках программы соцподдержки, может привести к тому, что Запад перестанет оказывать помощь. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «На эту позицию „тысячи“, которой вы пытаетесь купить голоса, избиратель больше не пойдет. Это может привести, к сожалению, к тому, что партнеры перестанут давать деньги Украине», — заявил Порошенко на брифинге для журналистов. Его слова приводит РИА Новости. Порошенко также заявил, что действующая украинская власть думает не о том, как одержать победу в конфликте, а о том, как выиграть выборы. Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что в условиях военного конфликта у Киева нет оснований для проведения выборов нового лидера. Петр Порошенко обращался с призывом к Владимиру Зеленскому и новоизбранному президенту США Дональду Трампу соблюдать ряд стратегических принципов. Среди них прозвучал отказ идти на компромиссы в вопросах территорий и отмены санкций против России. * Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выплаты по тысяче гривен, которые украинский лидер Владимир Зеленский пообещал гражданам в рамках программы соцподдержки, может привести к тому, что Запад перестанет оказывать помощь. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «На эту позицию „тысячи“, которой вы пытаетесь купить голоса, избиратель больше не пойдет. Это может привести, к сожалению, к тому, что партнеры перестанут давать деньги Украине», — заявил Порошенко на брифинге для журналистов. Его слова приводит РИА Новости. Порошенко также заявил, что действующая украинская власть думает не о том, как одержать победу в конфликте, а о том, как выиграть выборы. Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что в условиях военного конфликта у Киева нет оснований для проведения выборов нового лидера. Петр Порошенко обращался с призывом к Владимиру Зеленскому и новоизбранному президенту США Дональду Трампу соблюдать ряд стратегических принципов. Среди них прозвучал отказ идти на компромиссы в вопросах территорий и отмены санкций против России. * Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга