Выплаты по тысяче гривен, которые украинский лидер Владимир Зеленский пообещал гражданам в рамках программы соцподдержки, может привести к тому, что Запад перестанет оказывать помощь. Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«На эту позицию „тысячи“, которой вы пытаетесь купить голоса, избиратель больше не пойдет. Это может привести, к сожалению, к тому, что партнеры перестанут давать деньги Украине», — заявил Порошенко на брифинге для журналистов. Его слова приводит РИА Новости. Порошенко также заявил, что действующая украинская власть думает не о том, как одержать победу в конфликте, а о том, как выиграть выборы.
Советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что в условиях военного конфликта у Киева нет оснований для проведения выборов нового лидера. Петр Порошенко обращался с призывом к Владимиру Зеленскому и новоизбранному президенту США Дональду Трампу соблюдать ряд стратегических принципов. Среди них прозвучал отказ идти на компромиссы в вопросах территорий и отмены санкций против России.
* Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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