Reuters: команда Трампа уволит офицеров Пентагона

Команда избранного президента США Дональда Трампа готовит список офицеров, которые будут уволены. В число пониженных в должности будут и члены Объединенного комитета начальников штабов. Об этом сообщило Reuters.
«Начальники Объединенного комитета начальников штабов и все заместители начальников штабов будут уволены немедленно», — сообщило агентство со ссылкой на источник. Такие масштабные изменения в Пентагоне станут «беспрецедентной перетряской». При этом указывается, что это пока только предварительное планирование.
Другой источник отметил, что в первую очередь увольнения коснутся офицеров, которые имеют связи с бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов в 2019-2023 годах, генералом Марком Милли. Мужчина известен своей критикой в адрес Дональда Трампа, недавно он охарактеризовал политика как «фашиста до мозга костей».
В Объединенный комитет начальников штабов входят высшие офицеры вооруженных сил США. Среди которых: главы армии, военно-морского флота, морской пехоты, Военно-воздушных сил, Национальной гвардии и космических сил.
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