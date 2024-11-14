Россиянам рассказали, как лучше хранить деньги

Экономист Беляев: россиянам лучше хранить деньги в банках и золоте
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги выгодно хранить во вкладах, заявил экономист Беляев
Деньги выгодно хранить во вкладах, заявил экономист Беляев Фото:

Банковские вклады остаются наиболее предпочтительным способом хранения денег для россиян. Об этом заявил экономист Михаил Беляев. Он подчеркнул, что вклады не только предлагают высокие процентные ставки, но и защищены страховкой до 1,4 миллиона рублей, что обеспечивает надежность и безопасность средств владельцев. Также Беляев предложил россиянам рассмотреть инвестиции в государственные ценные бумаги и вариант накопительной пенсии.

«Для широкого круга инвесторов со средним доходом сейчас сложно придумать что-то лучше банковского вклада. Там, во-первых, высокие проценты, во вторых — суммы до 1,4 миллиона рублей застрахованы. То есть, даже если у банка отзовут лицензию, человек сможет вернуть свои средства», — объяснил Беляев в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что если средств свыше 1,4 миллиона рублей, лучше распределить их по нескольким банкам.

Беляев предостерег от вложений в валюту в качестве инструмента для сбережения и приумножения средств без конкретной необходимости. По его мнению, валюта может актуальна в случае, если человек планирует регулярные поездки в другие страны. Как инструмент для обогащения, сейчас такие вложения нецелесообразны, так как обвала рубля к валюте не ожидается. «Ожидать обвала рубля к валюте не стоит — экономика все же остается достаточно стабильной, значит, и причин для обвала нет», — отметил Беляев.

Экономист также рассмотрел другие варианты для инвестирования, такие как государственные ценные бумаги и накопительная пенсия, подчеркнув их потенциальную доходность и необходимость глубоких знаний для эффективного инвестирования. По мнению эксперта, золото — неплохой вариант для сохранения средств, но металл сможет принести доход только в долгосрочной перспективе.

Беляев выразил мнение, что накопительная пенсия может оказаться выгодным вариантом для лиц, до пенсии которым осталось не менее 10 лет. Он отметил, что в настоящее время граждане имеют возможность воспользоваться государственным софинансированием, а также правом на использование средств накоплений женщинам начиная с 55 лет, а мужчинам — с 60 лет. 

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Банковские вклады остаются наиболее предпочтительным способом хранения денег для россиян. Об этом заявил экономист Михаил Беляев. Он подчеркнул, что вклады не только предлагают высокие процентные ставки, но и защищены страховкой до 1,4 миллиона рублей, что обеспечивает надежность и безопасность средств владельцев. Также Беляев предложил россиянам рассмотреть инвестиции в государственные ценные бумаги и вариант накопительной пенсии. «Для широкого круга инвесторов со средним доходом сейчас сложно придумать что-то лучше банковского вклада. Там, во-первых, высокие проценты, во вторых — суммы до 1,4 миллиона рублей застрахованы. То есть, даже если у банка отзовут лицензию, человек сможет вернуть свои средства», — объяснил Беляев в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что если средств свыше 1,4 миллиона рублей, лучше распределить их по нескольким банкам. Беляев предостерег от вложений в валюту в качестве инструмента для сбережения и приумножения средств без конкретной необходимости. По его мнению, валюта может актуальна в случае, если человек планирует регулярные поездки в другие страны. Как инструмент для обогащения, сейчас такие вложения нецелесообразны, так как обвала рубля к валюте не ожидается. «Ожидать обвала рубля к валюте не стоит — экономика все же остается достаточно стабильной, значит, и причин для обвала нет», — отметил Беляев. Экономист также рассмотрел другие варианты для инвестирования, такие как государственные ценные бумаги и накопительная пенсия, подчеркнув их потенциальную доходность и необходимость глубоких знаний для эффективного инвестирования. По мнению эксперта, золото — неплохой вариант для сохранения средств, но металл сможет принести доход только в долгосрочной перспективе. Беляев выразил мнение, что накопительная пенсия может оказаться выгодным вариантом для лиц, до пенсии которым осталось не менее 10 лет. Он отметил, что в настоящее время граждане имеют возможность воспользоваться государственным софинансированием, а также правом на использование средств накоплений женщинам начиная с 55 лет, а мужчинам — с 60 лет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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