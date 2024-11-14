Россиянам рассказали, как лучше хранить деньги

Банковские вклады остаются наиболее предпочтительным способом хранения денег для россиян. Об этом заявил экономист Михаил Беляев. Он подчеркнул, что вклады не только предлагают высокие процентные ставки, но и защищены страховкой до 1,4 миллиона рублей, что обеспечивает надежность и безопасность средств владельцев. Также Беляев предложил россиянам рассмотреть инвестиции в государственные ценные бумаги и вариант накопительной пенсии.
«Для широкого круга инвесторов со средним доходом сейчас сложно придумать что-то лучше банковского вклада. Там, во-первых, высокие проценты, во вторых — суммы до 1,4 миллиона рублей застрахованы. То есть, даже если у банка отзовут лицензию, человек сможет вернуть свои средства», — объяснил Беляев в разговоре с «Лентой.ру». Он отметил, что если средств свыше 1,4 миллиона рублей, лучше распределить их по нескольким банкам.
Беляев предостерег от вложений в валюту в качестве инструмента для сбережения и приумножения средств без конкретной необходимости. По его мнению, валюта может актуальна в случае, если человек планирует регулярные поездки в другие страны. Как инструмент для обогащения, сейчас такие вложения нецелесообразны, так как обвала рубля к валюте не ожидается. «Ожидать обвала рубля к валюте не стоит — экономика все же остается достаточно стабильной, значит, и причин для обвала нет», — отметил Беляев.
Экономист также рассмотрел другие варианты для инвестирования, такие как государственные ценные бумаги и накопительная пенсия, подчеркнув их потенциальную доходность и необходимость глубоких знаний для эффективного инвестирования. По мнению эксперта, золото — неплохой вариант для сохранения средств, но металл сможет принести доход только в долгосрочной перспективе.
Беляев выразил мнение, что накопительная пенсия может оказаться выгодным вариантом для лиц, до пенсии которым осталось не менее 10 лет. Он отметил, что в настоящее время граждане имеют возможность воспользоваться государственным софинансированием, а также правом на использование средств накоплений женщинам начиная с 55 лет, а мужчинам — с 60 лет.
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