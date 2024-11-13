Курганцев просят сделать запасы перед отключением воды на сутки

Жителей Кургана просят заранее сделать необходимые запасы воды перед остановкой Арбинских очистных сооружений на реконструкцию. Подача воды будет прекращена на 24 часа в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза».
«Уважаемые потребители! Воду отключат ровно в 24:00. Если вы проживаете на верхних этажах многоквартирных домов, она может закончиться на несколько часов раньше, поскольку после работы люди начнут массово набирать воду и из-за большого разбора давление в сети может упасть», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.
Помимо реконструкции, приостановка водоснабжения будет также использоваться для проведения замены запорной арматуры на муниципальных водопроводных сетях. После того как водоснабжение будет восстановлено, предполагается, что уровень хлора в воде временно повысится, делая ее использование возможным лишь для бытовых нужд. Проверка безопасности воды, которую проведет аккредитованная лаборатория, намечена на 17 ноября.
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