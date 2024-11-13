13 ноября 2024

Курганцев просят сделать запасы перед отключением воды на сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане на сутки отключат воду для реконструкции Арбинских очистных сооружений
В Кургане на сутки отключат воду для реконструкции Арбинских очистных сооружений Фото:
новость из сюжета
Отключение воды в Кургане

Жителей Кургана просят заранее сделать необходимые запасы воды перед остановкой Арбинских очистных сооружений на реконструкцию. Подача воды будет прекращена на 24 часа в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза».

«Уважаемые потребители! Воду отключат ровно в 24:00. Если вы проживаете на верхних этажах многоквартирных домов, она может закончиться на несколько часов раньше, поскольку после работы люди начнут массово набирать воду и из-за большого разбора давление в сети может упасть», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. 

Помимо реконструкции, приостановка водоснабжения будет также использоваться для проведения замены запорной арматуры на муниципальных водопроводных сетях. После того как водоснабжение будет восстановлено, предполагается, что уровень хлора в воде временно повысится, делая ее использование возможным лишь для бытовых нужд. Проверка безопасности воды, которую проведет аккредитованная лаборатория, намечена на 17 ноября.

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Жителей Кургана просят заранее сделать необходимые запасы воды перед остановкой Арбинских очистных сооружений на реконструкцию. Подача воды будет прекращена на 24 часа в ночь с четверга на пятницу. Об этом сообщает пресс-служба «Водного Союза». «Уважаемые потребители! Воду отключат ровно в 24:00. Если вы проживаете на верхних этажах многоквартирных домов, она может закончиться на несколько часов раньше, поскольку после работы люди начнут массово набирать воду и из-за большого разбора давление в сети может упасть», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации.  Помимо реконструкции, приостановка водоснабжения будет также использоваться для проведения замены запорной арматуры на муниципальных водопроводных сетях. После того как водоснабжение будет восстановлено, предполагается, что уровень хлора в воде временно повысится, делая ее использование возможным лишь для бытовых нужд. Проверка безопасности воды, которую проведет аккредитованная лаборатория, намечена на 17 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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