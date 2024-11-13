Асбестовский горсуд 14 ноября вынес приговор 22-летнему сыну владельца магазина «Скрепка» Александра Красноумова — Кириллу, который насмерть сбил 13-летнюю школьницу и ее собаку, а затем скрылся. Следующие 7,5 лет он проведет в колонии, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Суд назначил виновному наказание в виде семи лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок два года и десять месяцев», — следует из сообщения. При этом гособвинитель запрашивал наказание в виде лишения свободы на три месяца больше.
Трагедия произошла в поселке Белокаменный вечером 21 апреля. По версии следствия, Красноумов не справился с управлением, выехал на обочину и сбил девочку с алабаем. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия. После аварии 21-летний Кирилл скрылся с места ДТП, но оперативники задержали его.
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