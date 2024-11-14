По делу ОПГ арестован «безопасник» скандальной овощебазы Екатеринбурга

Арестован начальник службы безопасности овощебазы №4 Екатеринбурга Бартновский

Евгений Бартновский не смог оспорить заключение под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кировский районный суд Екатеринбурга арестовал начальника службы безопасности овощебазы №4 Евгения Бартновского, которого считают лидером преступной группы, помогавшей мигрантам оформлять документы в обход законодательства. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции.

«Бартновский отправлен под стражу до 24 декабря», — сказали в райсуде. Это решение он не смог оспорить в Свердловском облсуде.

О банде, которая крышевала мигрантов-нелегалов, URA.RU рассказало 25 октября. По версии следствия, школьный лаборант, директор некоммерческой организации по социальной и правовой поддержке мигрантов, безработная женщина и Бартновский занимались поставкой иностранцев на учет от нескольких юрфирм. При обысках у них в квартирах нашли бланки, липовые печати, принтеры и другие улики.

Скандалы, связанные с овощебазой, происходят регулярно. Осенью 2020 года там случилась поножовщина. Конфликт разгорелся из-за новых порядков, которые установил смотрящий от брата вора в законе Гули. В марте 2021 года в кафе возле базы произошла потасовка со стрельбой. В столкновении участвовали члены талышской диаспоры и охрана базы. Но, конечно, больше всего базу связывают с именем осужденного экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.