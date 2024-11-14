Главврач из ЯНАО назначен директором депздрава ХМАО

Директором департамента здравоохранения ХМАО назначен экс-главврач окружной клинической больницы Салехарда Роман Паськов. Данные о новом руководителе появились на официальном сайте ведомства.
«Департамент здравоохранения ХМАО. Руководство. Директор департамента — Паськов Роман Владимирович», — указано на странице депздрава.
Он работал на Ямале с февраля 2023 года, а до того возглавлял крупнейшую больницу Тюменской области — ОКБ № 2. Паськов окончил Тюменский государственный медицинский университет, имеет ученую степень доктора медицинских наук, профессор кафедры травматологии — ортопедии. В 2022 году получил всероссийскую премию «Оргздрав: лидеры отрасли» в номинации «Внедрение стандартов качества и безопасности медицинской деятельности». «Сегодня нового руководителя представят подчиненным», — сообщил инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что Минздрав одобрил Паськова на пост директора депздрава Югры. Инсайд агентства подтвердился.
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