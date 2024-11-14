Главврач из ЯНАО назначен директором депздрава ХМАО

Директором депздрава ХМАО назначен экс-главврач ОКБ Салехарда Паськов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новым главой депздрава ХМАО стал Роман Паськов
Новым главой депздрава ХМАО стал Роман Паськов Фото:

Директором департамента здравоохранения ХМАО назначен экс-главврач окружной клинической больницы Салехарда Роман Паськов. Данные о новом руководителе появились на официальном сайте ведомства.

«Департамент здравоохранения ХМАО. Руководство. Директор департамента — Паськов Роман Владимирович», — указано на странице депздрава.

Он работал на Ямале с февраля 2023 года, а до того возглавлял крупнейшую больницу Тюменской области — ОКБ № 2. Паськов окончил Тюменский государственный медицинский университет, имеет ученую степень доктора медицинских наук, профессор кафедры травматологии — ортопедии. В 2022 году получил всероссийскую премию «Оргздрав: лидеры отрасли» в номинации «Внедрение стандартов качества и безопасности медицинской деятельности». «Сегодня нового руководителя представят подчиненным», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что Минздрав одобрил Паськова на пост директора депздрава Югры. Инсайд агентства подтвердился.

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Директором департамента здравоохранения ХМАО назначен экс-главврач окружной клинической больницы Салехарда Роман Паськов. Данные о новом руководителе появились на официальном сайте ведомства. «Департамент здравоохранения ХМАО. Руководство. Директор департамента — Паськов Роман Владимирович», — указано на странице депздрава. Он работал на Ямале с февраля 2023 года, а до того возглавлял крупнейшую больницу Тюменской области — ОКБ № 2. Паськов окончил Тюменский государственный медицинский университет, имеет ученую степень доктора медицинских наук, профессор кафедры травматологии — ортопедии. В 2022 году получил всероссийскую премию «Оргздрав: лидеры отрасли» в номинации «Внедрение стандартов качества и безопасности медицинской деятельности». «Сегодня нового руководителя представят подчиненным», — сообщил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что Минздрав одобрил Паськова на пост директора депздрава Югры. Инсайд агентства подтвердился.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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