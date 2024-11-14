В разбитую избушку, где живет свердловчанка с пятью детьми, нагрянули ревизоры

К свердловчанке с пятью детьми, живущей в ветхом доме, пришла с проверкой опека

14 ноября 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Дом расположен по улице Мира, 308 Фото предоставлено героиней материала К Надежде из села Обуховское, которая проживает в ветхом доме площадью 40 квадратных метров вместе с пятью детьми, пришли с проверкой сотрудники органов опеки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама многодетная свердловчанка. Историю Надежды URA.RU рассказало 5 ноября. Женщина, которая воспитывает детей в несоответствующих условиях, оказалась под угрозой выселения. Сухоложский филиал Свердловскавтодора уведомил ее о необходимости покинуть квартиру до конца года, поскольку жилье находится на территории предприятия. И хотя проблемы с расселением были известны давно, администрация городского округа не смогла предложить женщине никаких альтернатив. Надежда обратилась в региональный минстрой, однако ответ ведомства стал лишь подтверждением ее опасений — Свердловскавтодор решил снять объект с кадастрового учета, что значительно усугубляет ее положение. Надежда и ее дети остаются в подвешенном состоянии, ожидая, когда же на их бедственное положение обратят внимание ответственные лица. «После публикации материала о нашей ситуации на сайте URA.RU к нам пришли с проверкой представители органов опеки. Специалисты ведомства смогли увидеть условия, в которых мы вынуждены жить, и, возможно, поймут, что я не преувеличивала, когда говорила о нашем бедственном положении. Я надеюсь, что именно теперь они смогут предложить нам реальную помощь в виде улучшения жилищных условий или других необходимых ресурсов», — посетовала Надежда. Однако, с другой стороны, волнения не покидают женщину. «В условиях, когда любые слова и действия могут быть истолкованы неверно, боюсь, что вместо помощи с жильем у меня могут просто забрать детей. К сожалению, из-за равнодушия представителей власти, с которым я столкнулась прежде, очень сложно поверить, что кто-то действительно хочет помочь». Редакция URA.RU направила официальный запрос в министерство социальной политики Свердловской области. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К Надежде из села Обуховское, которая проживает в ветхом доме площадью 40 квадратных метров вместе с пятью детьми, пришли с проверкой сотрудники органов опеки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама многодетная свердловчанка. Историю Надежды URA.RU рассказало 5 ноября. Женщина, которая воспитывает детей в несоответствующих условиях, оказалась под угрозой выселения. Сухоложский филиал Свердловскавтодора уведомил ее о необходимости покинуть квартиру до конца года, поскольку жилье находится на территории предприятия. И хотя проблемы с расселением были известны давно, администрация городского округа не смогла предложить женщине никаких альтернатив. Надежда обратилась в региональный минстрой, однако ответ ведомства стал лишь подтверждением ее опасений — Свердловскавтодор решил снять объект с кадастрового учета, что значительно усугубляет ее положение. Надежда и ее дети остаются в подвешенном состоянии, ожидая, когда же на их бедственное положение обратят внимание ответственные лица. «После публикации материала о нашей ситуации на сайте URA.RU к нам пришли с проверкой представители органов опеки. Специалисты ведомства смогли увидеть условия, в которых мы вынуждены жить, и, возможно, поймут, что я не преувеличивала, когда говорила о нашем бедственном положении. Я надеюсь, что именно теперь они смогут предложить нам реальную помощь в виде улучшения жилищных условий или других необходимых ресурсов», — посетовала Надежда. Однако, с другой стороны, волнения не покидают женщину. «В условиях, когда любые слова и действия могут быть истолкованы неверно, боюсь, что вместо помощи с жильем у меня могут просто забрать детей. К сожалению, из-за равнодушия представителей власти, с которым я столкнулась прежде, очень сложно поверить, что кто-то действительно хочет помочь». Редакция URA.RU направила официальный запрос в министерство социальной политики Свердловской области. Ответ ожидается.