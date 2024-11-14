Курганские депутаты обсудили влияние ставки ЦБ на бюджет 2025 года: снижения ждут в марте

На заседании Курганской областной думы было обсуждено воздействие изменения ключевой ставки Центрального банка на региональный бюджет на 2025 год. Депутаты выразили озабоченность по поводу прогнозируемых доходов и расходов, а также поддержки реального сектора экономики при росте кредитных ставок, передает журналист URA.RU с совместного заседания комитетов.
В ходе обсуждения было отмечено, что при текущем прогнозе доходы бюджета составят 75,3 миллиарда рублей, что на 10% больше, чем в 2024 году, однако расходы ожидаются на уровне 81,7 миллиарда рублей, что приведет к дефициту в размере около 6,5 миллиарда рублей. «Фраза замруководителя Центробанка о том, что частичное банкротство реального сектора — это благо для российской экономики, как-то оно вяжется с нашими планами по бюджету?» — спросил депутат Владимир Казаков у исполняющего обязанности директора департамента финансов Курганской области Александра Голощапова.
Депутаты при этом отметили, что текущая ставка для реального сектора составляет 21,7%, а для малого бизнеса — 38%, что делает развитие бизнеса практически невозможным. «Я не знаю, как планировать инвестиции и рост зарплат. Покажите мне рентабельную отрасль, где это можно отбить», — заявил Казаков.
Чиновник ответил на замечание: «Пока бюджет, еще раз повторю, основан на действующем прогнозе состояния экономического развития. Как повлияет ключевая ставка, сказать сейчас сложно. Последняя, по-моему, была информация Центробанка, что снижение уже планируется в марте».
В завершение обсуждения депутаты отметили необходимость активизации работы с федеральными структурами для получения дополнительных субсидий и поддержки малого и среднего бизнеса. Это должно помочь Курганской области справиться с финансовыми вызовами и обеспечить устойчивое развитие бюджета в условиях экономической нестабильности.
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