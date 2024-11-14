Курганские депутаты обсудили влияние ставки ЦБ на бюджет 2025 года: снижения ждут в марте

Курганские депутаты облдумы обсудили рост ключевой ставки ЦБ
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Изменение ставки ЦБ негативно повлияет на формирование бюджета
Изменение ставки ЦБ негативно повлияет на формирование бюджета Фото:
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Бюджет Курганской области на 2025 год

На заседании Курганской областной думы было обсуждено воздействие изменения ключевой ставки Центрального банка на региональный бюджет на 2025 год. Депутаты выразили озабоченность по поводу прогнозируемых доходов и расходов, а также поддержки реального сектора экономики при росте кредитных ставок, передает журналист URA.RU с совместного заседания комитетов.

В ходе обсуждения было отмечено, что при текущем прогнозе доходы бюджета составят 75,3 миллиарда рублей, что на 10% больше, чем в 2024 году, однако расходы ожидаются на уровне 81,7 миллиарда рублей, что приведет к дефициту в размере около 6,5 миллиарда рублей. «Фраза замруководителя Центробанка о том, что частичное банкротство реального сектора — это благо для российской экономики, как-то оно вяжется с нашими планами по бюджету?» — спросил депутат Владимир Казаков у исполняющего обязанности директора департамента финансов Курганской области Александра Голощапова.

Депутаты при этом отметили, что текущая ставка для реального сектора составляет 21,7%, а для малого бизнеса — 38%, что делает развитие бизнеса практически невозможным. «Я не знаю, как планировать инвестиции и рост зарплат. Покажите мне рентабельную отрасль, где это можно отбить», — заявил Казаков.

Чиновник ответил на замечание: «Пока бюджет, еще раз повторю, основан на действующем прогнозе состояния экономического развития. Как повлияет ключевая ставка, сказать сейчас сложно. Последняя, по-моему, была информация Центробанка, что снижение уже планируется в марте». 

В завершение обсуждения депутаты отметили необходимость активизации работы с федеральными структурами для получения дополнительных субсидий и поддержки малого и среднего бизнеса. Это должно помочь Курганской области справиться с финансовыми вызовами и обеспечить устойчивое развитие бюджета в условиях экономической нестабильности.

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На заседании Курганской областной думы было обсуждено воздействие изменения ключевой ставки Центрального банка на региональный бюджет на 2025 год. Депутаты выразили озабоченность по поводу прогнозируемых доходов и расходов, а также поддержки реального сектора экономики при росте кредитных ставок, передает журналист URA.RU с совместного заседания комитетов. В ходе обсуждения было отмечено, что при текущем прогнозе доходы бюджета составят 75,3 миллиарда рублей, что на 10% больше, чем в 2024 году, однако расходы ожидаются на уровне 81,7 миллиарда рублей, что приведет к дефициту в размере около 6,5 миллиарда рублей. «Фраза замруководителя Центробанка о том, что частичное банкротство реального сектора — это благо для российской экономики, как-то оно вяжется с нашими планами по бюджету?» — спросил депутат Владимир Казаков у исполняющего обязанности директора департамента финансов Курганской области Александра Голощапова. Депутаты при этом отметили, что текущая ставка для реального сектора составляет 21,7%, а для малого бизнеса — 38%, что делает развитие бизнеса практически невозможным. «Я не знаю, как планировать инвестиции и рост зарплат. Покажите мне рентабельную отрасль, где это можно отбить», — заявил Казаков. Чиновник ответил на замечание: «Пока бюджет, еще раз повторю, основан на действующем прогнозе состояния экономического развития. Как повлияет ключевая ставка, сказать сейчас сложно. Последняя, по-моему, была информация Центробанка, что снижение уже планируется в марте».  В завершение обсуждения депутаты отметили необходимость активизации работы с федеральными структурами для получения дополнительных субсидий и поддержки малого и среднего бизнеса. Это должно помочь Курганской области справиться с финансовыми вызовами и обеспечить устойчивое развитие бюджета в условиях экономической нестабильности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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