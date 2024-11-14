Депутат Рады Дмитрук: Зеленский смог украсть больше своих предшественников

14 ноября 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский наворовал больше всех своих предшественников на посту президента, заявил депутат Рады Артем Дмитрук Фото: Официальный сайт президента Украины Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский за пять своего президентского срока украл больше денег, чем все его предшественники. Об этом покинувший Украину депутат сказал в разговоре с журналистами. «Этот человек [Зеленский], смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех», — подчеркнул Артем Дмитрук в разговоре с RT. Он сослался на свои данные и заявил, что только с Одесской области в месяц лидер страны собирается по 10—15 миллионов долларов. Кроме того, деньги Зеленскому идут с каждой украинской структуры, пояснил Дмитрук. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что одна из причин, почему Зеленский отказывается покидать свой пост, несмотря на тот факт, что легитимные полномочия завершились еще 20 мая — воровство. Также еще в 2023 году отмечалось, что ЦРУ начало проводить проверки по факту коррупции на Украине. Действия украинского лидера называли роковыми для страны, передает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский за пять своего президентского срока украл больше денег, чем все его предшественники. Об этом покинувший Украину депутат сказал в разговоре с журналистами. «Этот человек [Зеленский], смог украсть больше всех президентов, которые до этого воровали на Украине. Но его деньги, конечно же, кровавее всех. Он в этом вопросе перещеголял всех», — подчеркнул Артем Дмитрук в разговоре с RT. Он сослался на свои данные и заявил, что только с Одесской области в месяц лидер страны собирается по 10—15 миллионов долларов. Кроме того, деньги Зеленскому идут с каждой украинской структуры, пояснил Дмитрук. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что одна из причин, почему Зеленский отказывается покидать свой пост, несмотря на тот факт, что легитимные полномочия завершились еще 20 мая — воровство. Также еще в 2023 году отмечалось, что ЦРУ начало проводить проверки по факту коррупции на Украине. Действия украинского лидера называли роковыми для страны, передает телеканал «Царьград».