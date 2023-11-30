Медведев назвал три причины отмены выборов на Украине

Медведев: выборы на Украине не будут проходить из-за появления конкурентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, медведев дмитрий
По словам Медведева, Киев отказался проводить выборы из-за появления возможных конкурентов Фото:

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал о трех причинах, почему не будут проходить выборы на Украине. По словам политика, одной из причин является появление конкурентов. Это очень опасно в условиях неудачного контрнаступления украинской армии.

«Вероятно появление конкурентов. <…> Вскроются новые случаи запредельного воровства на крови. <…> Иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Политик добавил, что именно по этим причинам президент Украины Владимир Зеленский на данный момент отказался проводить выборы в стране.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины выступила за запрет проведения любых выборов в стране во время введенного военного положения. Об этом говорится в документе под названием «Выводы, принятые во время девятого „Диалога Жана Моне“». В нем утверждается, что выборы проведут не менее, чем через полгода после отмены военного положения.

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Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал о трех причинах, почему не будут проходить выборы на Украине. По словам политика, одной из причин является появление конкурентов. Это очень опасно в условиях неудачного контрнаступления украинской армии. «Вероятно появление конкурентов. <…> Вскроются новые случаи запредельного воровства на крови. <…> Иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Политик добавил, что именно по этим причинам президент Украины Владимир Зеленский на данный момент отказался проводить выборы в стране. Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины выступила за запрет проведения любых выборов в стране во время введенного военного положения. Об этом говорится в документе под названием «Выводы, принятые во время девятого „Диалога Жана Моне“». В нем утверждается, что выборы проведут не менее, чем через полгода после отмены военного положения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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