Медведев назвал три причины отмены выборов на Украине

Медведев: выборы на Украине не будут проходить из-за появления конкурентов

30 ноября 2023 в 22:21 Размер текста - 17 +

По словам Медведева, Киев отказался проводить выборы из-за появления возможных конкурентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал о трех причинах, почему не будут проходить выборы на Украине. По словам политика, одной из причин является появление конкурентов. Это очень опасно в условиях неудачного контрнаступления украинской армии. «Вероятно появление конкурентов. <…> Вскроются новые случаи запредельного воровства на крови. <…> Иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично», — заявил Медведев в своем telegram-канале . Политик добавил, что именно по этим причинам президент Украины Владимир Зеленский на данный момент отказался проводить выборы в стране. Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины выступила за запрет проведения любых выборов в стране во время введенного военного положения. Об этом говорится в документе под названием «Выводы, принятые во время девятого „Диалога Жана Моне“». В нем утверждается, что выборы проведут не менее, чем через полгода после отмены военного положения.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал о трех причинах, почему не будут проходить выборы на Украине. По словам политика, одной из причин является появление конкурентов. Это очень опасно в условиях неудачного контрнаступления украинской армии. «Вероятно появление конкурентов. <…> Вскроются новые случаи запредельного воровства на крови. <…> Иностранные спонсоры начнут раскладывать яйца в разные корзины, а хочется распоряжаться всем баблом единолично», — заявил Медведев в своем telegram-канале. Политик добавил, что именно по этим причинам президент Украины Владимир Зеленский на данный момент отказался проводить выборы в стране. Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины выступила за запрет проведения любых выборов в стране во время введенного военного положения. Об этом говорится в документе под названием «Выводы, принятые во время девятого „Диалога Жана Моне“». В нем утверждается, что выборы проведут не менее, чем через полгода после отмены военного положения.