ЦРУ столкнулось с коррупцией на Украине в ходе поставок оружия

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ЦРУ вынуждено взяться за борьбу с коррупцией на Украине, пишет Newsweek Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ЦРУ вынуждено начать борьбу с коррупцией в связи с многомиллиардными поставками оружия через Восточную Европу в Киев. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

«Еще одним вызовом для ЦРУ на Украине стала борьба с коррупцией», — говорится в материале журнала. Там добавили, что это связано с поставками оружия через Восточную Европу на Украину. Борьба с коррупцией стала значительной проблемой в контексте этих поставок, и ЦРУ активно отслеживает доставки оружия, а также принимает меры против воровства и взяток, заключили в журнале.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс критиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что украинские чиновники и военные, получившее финансовую поддержку от Соединенных Штатов, приобрели себе новые автомобили Mercedes. Коррупция продолжает быть одной из главных проблем украинского государства. Один из последних коррупционных скандалов произошел с председателем Верховного суда Украины Всеволодом Князевым, который был заключен под стражу до 14 июня Высшим антикоррупционным судом. Его обвиняют в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов, передает РАПСИ.

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ЦРУ вынуждено начать борьбу с коррупцией в связи с многомиллиардными поставками оружия через Восточную Европу в Киев. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Еще одним вызовом для ЦРУ на Украине стала борьба с коррупцией», — говорится в материале журнала. Там добавили, что это связано с поставками оружия через Восточную Европу на Украину. Борьба с коррупцией стала значительной проблемой в контексте этих поставок, и ЦРУ активно отслеживает доставки оружия, а также принимает меры против воровства и взяток, заключили в журнале. Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс критиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что украинские чиновники и военные, получившее финансовую поддержку от Соединенных Штатов, приобрели себе новые автомобили Mercedes. Коррупция продолжает быть одной из главных проблем украинского государства. Один из последних коррупционных скандалов произошел с председателем Верховного суда Украины Всеволодом Князевым, который был заключен под стражу до 14 июня Высшим антикоррупционным судом. Его обвиняют в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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