ЦРУ столкнулось с коррупцией на Украине в ходе поставок оружия

05 июля 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

ЦРУ вынуждено взяться за борьбу с коррупцией на Украине, пишет Newsweek Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЦРУ вынуждено начать борьбу с коррупцией в связи с многомиллиардными поставками оружия через Восточную Европу в Киев. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Еще одним вызовом для ЦРУ на Украине стала борьба с коррупцией», — говорится в материале журнала. Там добавили, что это связано с поставками оружия через Восточную Европу на Украину. Борьба с коррупцией стала значительной проблемой в контексте этих поставок, и ЦРУ активно отслеживает доставки оружия, а также принимает меры против воровства и взяток, заключили в журнале. Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс критиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что украинские чиновники и военные, получившее финансовую поддержку от Соединенных Штатов, приобрели себе новые автомобили Mercedes. Коррупция продолжает быть одной из главных проблем украинского государства. Один из последних коррупционных скандалов произошел с председателем Верховного суда Украины Всеволодом Князевым, который был заключен под стражу до 14 июня Высшим антикоррупционным судом. Его обвиняют в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов, передает РАПСИ.

ЦРУ вынуждено начать борьбу с коррупцией в связи с многомиллиардными поставками оружия через Восточную Европу в Киев. Об этом сообщает американский журнал Newsweek. «Еще одним вызовом для ЦРУ на Украине стала борьба с коррупцией», — говорится в материале журнала. Там добавили, что это связано с поставками оружия через Восточную Европу на Украину. Борьба с коррупцией стала значительной проблемой в контексте этих поставок, и ЦРУ активно отслеживает доставки оружия, а также принимает меры против воровства и взяток, заключили в журнале. Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс критиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что украинские чиновники и военные, получившее финансовую поддержку от Соединенных Штатов, приобрели себе новые автомобили Mercedes. Коррупция продолжает быть одной из главных проблем украинского государства. Один из последних коррупционных скандалов произошел с председателем Верховного суда Украины Всеволодом Князевым, который был заключен под стражу до 14 июня Высшим антикоррупционным судом. Его обвиняют в получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов, передает РАПСИ.