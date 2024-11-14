В Красноармейском районе скончался 48-летний депутат райсобрания Бахарев

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В Красноармейском районе умер депутат райсобрания
В Красноармейском районе умер депутат райсобрания Фото:

В Красноармейском районе (Челябинская область) умер депутат райсобрания Максим Бахарев. Об этом 14 ноября сообщили районные СМИ.

«Скоропостижно скончался депутат Собрания депутатов Красноармейского муниципального района шестого созыва по избирательному округу № 6 Максим Бахарев. Депутаты Собрания депутатов Красноармейского муниципального района выражают искренние соболезнования родным и близким Максима Ивановича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сообщили на страницах районного издания «Маяк» коллеги Бахарева.

В сообщении отмечается, что Бахарев много внимания уделял развитию спорта на территории Баландинского и Лазурненского сельских поселений, при его участии построены детские площадки в Береговом и Федоровке, остановки школьных автобусов в поселке Баландино и деревне Круглое. При поддержке Бахарева организовано обучение школьников Баландинского сельского поселения в школе поселка Солнечный Сосновского района, организован подвоз детей на школьном автобусе.

Бахарев возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство, также был главой Баландинского сельского поселения. 2 декабря ему исполнилось бы 49 лет. 

Это второй скончавшийся в районе депутат за последние два года. В августе прошлого года умер депутат райсобрания 39-летний Евгений Третьяков.

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В Красноармейском районе (Челябинская область) умер депутат райсобрания Максим Бахарев. Об этом 14 ноября сообщили районные СМИ. «Скоропостижно скончался депутат Собрания депутатов Красноармейского муниципального района шестого созыва по избирательному округу № 6 Максим Бахарев. Депутаты Собрания депутатов Красноармейского муниципального района выражают искренние соболезнования родным и близким Максима Ивановича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сообщили на страницах районного издания «Маяк» коллеги Бахарева. В сообщении отмечается, что Бахарев много внимания уделял развитию спорта на территории Баландинского и Лазурненского сельских поселений, при его участии построены детские площадки в Береговом и Федоровке, остановки школьных автобусов в поселке Баландино и деревне Круглое. При поддержке Бахарева организовано обучение школьников Баландинского сельского поселения в школе поселка Солнечный Сосновского района, организован подвоз детей на школьном автобусе. Бахарев возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство, также был главой Баландинского сельского поселения. 2 декабря ему исполнилось бы 49 лет.  Это второй скончавшийся в районе депутат за последние два года. В августе прошлого года умер депутат райсобрания 39-летний Евгений Третьяков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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