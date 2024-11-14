В Красноармейском районе скончался 48-летний депутат райсобрания Бахарев

В Красноармейском районе (Челябинская область) умер депутат райсобрания Максим Бахарев. Об этом 14 ноября сообщили районные СМИ.
«Скоропостижно скончался депутат Собрания депутатов Красноармейского муниципального района шестого созыва по избирательному округу № 6 Максим Бахарев. Депутаты Собрания депутатов Красноармейского муниципального района выражают искренние соболезнования родным и близким Максима Ивановича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сообщили на страницах районного издания «Маяк» коллеги Бахарева.
В сообщении отмечается, что Бахарев много внимания уделял развитию спорта на территории Баландинского и Лазурненского сельских поселений, при его участии построены детские площадки в Береговом и Федоровке, остановки школьных автобусов в поселке Баландино и деревне Круглое. При поддержке Бахарева организовано обучение школьников Баландинского сельского поселения в школе поселка Солнечный Сосновского района, организован подвоз детей на школьном автобусе.
Бахарев возглавлял крестьянско-фермерское хозяйство, также был главой Баландинского сельского поселения. 2 декабря ему исполнилось бы 49 лет.
Это второй скончавшийся в районе депутат за последние два года. В августе прошлого года умер депутат райсобрания 39-летний Евгений Третьяков.
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