13 ноября 2024

От санитара на скорой до доктора наук: что известно о новом главе депздрава ХМАО

Новый глава депздрава ХМАО Паськов начал свой карьерный пусть санитаром
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый глава депздрава ХМАО начал свой путь в медицине с должности санитара
Новый глава депздрава ХМАО начал свой путь в медицине с должности санитара Фото:

Новый директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов официально вступил в должность. Журналисты URA.RU отследили его карьерный путь от санитара Тюменской областной клинической больницы и до главного чиновника югорской медицины, доктора наук и ортопеда-вертебролога (специалист по заболеваниям позвоночника) высшей категории.

Уроженцы Мегиона помнят Паськова по учебе в средней школе № 3. «Он учился в профильном медицинском классе. И вот теперь, можно сказать, вернулся в родной регион», — отмечает инсайдер. Близкие к новому главе депздрава источники эту информацию подтверждают. Сам он не из семьи врачей. В старших классах Паськов закончил медицинский лицей известного тюменского профессора Сергея Галяна, который и вдохновил его на выбор профессии.

Паськов в одном из интервью рассказывал, что он — не «рафинированный» главврач. Его карьера в медицине началась с должности санитара на скорой помощи в Тюменской областной клинической больнице № 2, крупнейшем медицинском хабе региона. Будущий глава депздрава окончил Тюменскую медакадемию в 2003 году (сейчас вуз получил статус университета). Там же учился в ординатуре и докторнатуре. В 2014 году досрочно защитил докторскую диссертацию.

В 2014-м переехал в Свердловскую область и устроился на работу во вновь открывшийся Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр заведующим отделения. Позже возглавил медучреждение, в котором проработал четыре года.

Затем, в 2018 году, вернулся в Тюменскую ОКБ № 2, где начиналась его карьера, но уже главврачом. При Паськове в больнице открыли круглосуточную всесезонную вертолетную площадку санавиации, запустили кардиологию, отделение медреабилитации.

Проработав пять лет в Тюмени, Паськов в 2023 году переехал на Ямал, где возглавил Салехардскую ОКБ — крупнейший медицинский центр автономного округа. Первым делом в СОКБ обошел пациентов — узнал их запросы, получил обратную связь. У него, судя по многочисленным интервью, были большие планы по перезагрузке СОКБ. Однако после обновления кабмина в соседней Югре пост главы депздрава не удалось сохранить Алексею Добровольскому. И тогда губернатор ХМАО Руслан Кухарук отправил на согласование в Минздрав кандидатуру Романа Паськова, и его утвердили в должности.

В интервью тюменским журналистам отмечал, что является сторонником доказательной медицины. Говорит, что привык жить и работать по принципу «критикуешь — предлагай».

Паськов с детства коллекционирует значки. Старается вести здоровый образ жизни. В Тюмени совершал пятикилометровые пробежки трижды в неделю.

Ранее URA.RU писало о назначении на пост нового главы депздрава ХМАО. Роман Паськов приступил к своим обязанностям 14 ноября 2024 года.

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Новый директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов официально вступил в должность. Журналисты URA.RU отследили его карьерный путь от санитара Тюменской областной клинической больницы и до главного чиновника югорской медицины, доктора наук и ортопеда-вертебролога (специалист по заболеваниям позвоночника) высшей категории. Уроженцы Мегиона помнят Паськова по учебе в средней школе № 3. «Он учился в профильном медицинском классе. И вот теперь, можно сказать, вернулся в родной регион», — отмечает инсайдер. Близкие к новому главе депздрава источники эту информацию подтверждают. Сам он не из семьи врачей. В старших классах Паськов закончил медицинский лицей известного тюменского профессора Сергея Галяна, который и вдохновил его на выбор профессии. Паськов в одном из интервью рассказывал, что он — не «рафинированный» главврач. Его карьера в медицине началась с должности санитара на скорой помощи в Тюменской областной клинической больнице № 2, крупнейшем медицинском хабе региона. Будущий глава депздрава окончил Тюменскую медакадемию в 2003 году (сейчас вуз получил статус университета). Там же учился в ординатуре и докторнатуре. В 2014 году досрочно защитил докторскую диссертацию. В 2014-м переехал в Свердловскую область и устроился на работу во вновь открывшийся Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр заведующим отделения. Позже возглавил медучреждение, в котором проработал четыре года. Затем, в 2018 году, вернулся в Тюменскую ОКБ № 2, где начиналась его карьера, но уже главврачом. При Паськове в больнице открыли круглосуточную всесезонную вертолетную площадку санавиации, запустили кардиологию, отделение медреабилитации. Проработав пять лет в Тюмени, Паськов в 2023 году переехал на Ямал, где возглавил Салехардскую ОКБ — крупнейший медицинский центр автономного округа. Первым делом в СОКБ обошел пациентов — узнал их запросы, получил обратную связь. У него, судя по многочисленным интервью, были большие планы по перезагрузке СОКБ. Однако после обновления кабмина в соседней Югре пост главы депздрава не удалось сохранить Алексею Добровольскому. И тогда губернатор ХМАО Руслан Кухарук отправил на согласование в Минздрав кандидатуру Романа Паськова, и его утвердили в должности. В интервью тюменским журналистам отмечал, что является сторонником доказательной медицины. Говорит, что привык жить и работать по принципу «критикуешь — предлагай». Паськов с детства коллекционирует значки. Старается вести здоровый образ жизни. В Тюмени совершал пятикилометровые пробежки трижды в неделю. Ранее URA.RU писало о назначении на пост нового главы депздрава ХМАО. Роман Паськов приступил к своим обязанностям 14 ноября 2024 года.
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