Красный Крест нашел более тысячи курян, считавшихся пропавшими

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» подвела итоги своей работы в Курской области, связанной с поиском людей. Согласно данным, порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря специалистам организации в период с начала украинского вторжения в регион.
«Порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря нашим специалистам», — отмечают представители «Красного Креста». Среди этого количество, кто смог связаться со своими родными — 231 военнослужащих. Всего с начала украинского вторжения в Курской области представители общественной организации приняли свыше 6000 обращений от граждан. В организации также составили статистику по территориям, где больше всего поступало соответствующих заявок. Лидером стал Суджанский район, где было зафиксировано свыше 61% заявок.
Представители «Красного Креста» просят людей оставлять заявки на поиск людей в регионе по телефону 8 800 250 56 29. Звонки принимаются круглосуточно.
Еще месяц назад сообщалось о 500 найденных горожан при поддержке «Красного Креста». Об этом говорил губернатор региона Алексей Смирнов.
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