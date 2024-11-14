Красный Крест нашел более тысячи курян, считавшихся пропавшими

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Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, спальный район, красный крест, здравоохранение, медицинская помощь03, подстанция скорой медицинской помощи, скорая помощь
Благодаря работе организации «Красный Крест» в Курской области удалось найти 1200 гражданских Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» подвела итоги своей работы в Курской области, связанной с поиском людей. Согласно данным, порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря специалистам организации в период с начала украинского вторжения в регион.

«Порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря нашим специалистам», — отмечают представители «Красного Креста». Среди этого количество, кто смог связаться со своими родными — 231 военнослужащих. Всего с начала украинского вторжения в Курской области представители общественной организации приняли свыше 6000 обращений от граждан. В организации также составили статистику по территориям, где больше всего поступало соответствующих заявок. Лидером стал Суджанский район, где было зафиксировано свыше 61% заявок.

Представители «Красного Креста» просят людей оставлять заявки на поиск людей в регионе по телефону 8 800 250 56 29. Звонки принимаются круглосуточно.

Еще месяц назад сообщалось о 500 найденных горожан при поддержке «Красного Креста». Об этом говорил губернатор региона Алексей Смирнов.

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Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» подвела итоги своей работы в Курской области, связанной с поиском людей. Согласно данным, порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря специалистам организации в период с начала украинского вторжения в регион. «Порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря нашим специалистам», — отмечают представители «Красного Креста». Среди этого количество, кто смог связаться со своими родными — 231 военнослужащих. Всего с начала украинского вторжения в Курской области представители общественной организации приняли свыше 6000 обращений от граждан. В организации также составили статистику по территориям, где больше всего поступало соответствующих заявок. Лидером стал Суджанский район, где было зафиксировано свыше 61% заявок. Представители «Красного Креста» просят людей оставлять заявки на поиск людей в регионе по телефону 8 800 250 56 29. Звонки принимаются круглосуточно. Еще месяц назад сообщалось о 500 найденных горожан при поддержке «Красного Креста». Об этом говорил губернатор региона Алексей Смирнов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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