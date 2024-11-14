Общество Красный Крест нашел более тысячи курян, считавшихся пропавшими 14 ноября 2024 в 14:04 Размер текста - 17 + Благодаря работе организации «Красный Крест» в Курской области удалось найти 1200 гражданских Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» подвела итоги своей работы в Курской области, связанной с поиском людей. Согласно данным, порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря специалистам организации в период с начала украинского вторжения в регион. «Порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря нашим специалистам», — отмечают представители «Красного Креста». Среди этого количество, кто смог связаться со своими родными — 231 военнослужащих. Всего с начала украинского вторжения в Курской области представители общественной организации приняли свыше 6000 обращений от граждан. В организации также составили статистику по территориям, где больше всего поступало соответствующих заявок. Лидером стал Суджанский район, где было зафиксировано свыше 61% заявок. Представители «Красного Креста» просят людей оставлять заявки на поиск людей в регионе по телефону 8 800 250 56 29. Звонки принимаются круглосуточно. Еще месяц назад сообщалось о 500 найденных горожан при поддержке «Красного Креста». Об этом говорил губернатор региона Алексей Смирнов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» подвела итоги своей работы в Курской области, связанной с поиском людей. Согласно данным, порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря специалистам организации в период с начала украинского вторжения в регион. «Порядка 1200 человек смогли найти друг друга благодаря нашим специалистам», — отмечают представители «Красного Креста». Среди этого количество, кто смог связаться со своими родными — 231 военнослужащих. Всего с начала украинского вторжения в Курской области представители общественной организации приняли свыше 6000 обращений от граждан. В организации также составили статистику по территориям, где больше всего поступало соответствующих заявок. Лидером стал Суджанский район, где было зафиксировано свыше 61% заявок. Представители «Красного Креста» просят людей оставлять заявки на поиск людей в регионе по телефону 8 800 250 56 29. Звонки принимаются круглосуточно. Еще месяц назад сообщалось о 500 найденных горожан при поддержке «Красного Креста». Об этом говорил губернатор региона Алексей Смирнов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям