Актер Безруков поблагодарил челябинского губернатора Текслера за идею для съемок

30 августа 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Сергей Безруков выразил благодарность Алексею Текслеру и Александру Виноградову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Актер театра и кино Сергей Безруков поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за идею снять серии кинокартины «Плевако» в Троицке. Безруков также отметил теплый прием, организованный главой города Александром Виноградовым. «Спасибо Алексею Леонидовичу Текслеру, ему и принадлежит идея снять часть эпизодов нашего сериала „Плевако“ на родине легендарного адвоката, в Троицке! Спасибо главе Троицка Александру Виноградову за прием и прекрасную экскурсию!», — отметил Безруков на своих страницах в соцсетях. Актер также поблагодарил жителей Троицка, участвовавших в съемках и организации. Он порекомендовал город для посещения своим подписчикам. Безруков восхитился Троицком, назвав его атмосферным и аутентичным. Съемки сериала в Троицке начались 28 августа. На улицы города Безруков вышел в главной роли — прототипа Федора Плевако, известного адвоката 19 века. На пресс-конференции актер заявил о планах обсудить с Текслером восстановление здание пассажа братьев Яушевых и открытие дома-музея Плевако.

Актер театра и кино Сергей Безруков поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за идею снять серии кинокартины «Плевако» в Троицке. Безруков также отметил теплый прием, организованный главой города Александром Виноградовым. «Спасибо Алексею Леонидовичу Текслеру, ему и принадлежит идея снять часть эпизодов нашего сериала „Плевако“ на родине легендарного адвоката, в Троицке! Спасибо главе Троицка Александру Виноградову за прием и прекрасную экскурсию!», — отметил Безруков на своих страницах в соцсетях. Актер также поблагодарил жителей Троицка, участвовавших в съемках и организации. Он порекомендовал город для посещения своим подписчикам. Безруков восхитился Троицком, назвав его атмосферным и аутентичным. Съемки сериала в Троицке начались 28 августа. На улицы города Безруков вышел в главной роли — прототипа Федора Плевако, известного адвоката 19 века. На пресс-конференции актер заявил о планах обсудить с Текслером восстановление здание пассажа братьев Яушевых и открытие дома-музея Плевако.