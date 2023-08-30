Актер Безруков поблагодарил челябинского губернатора Текслера за идею для съемок

Актер театра и кино Сергей Безруков поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за идею снять серии кинокартины «Плевако» в Троицке. Безруков также отметил теплый прием, организованный главой города Александром Виноградовым.
«Спасибо Алексею Леонидовичу Текслеру, ему и принадлежит идея снять часть эпизодов нашего сериала „Плевако“ на родине легендарного адвоката, в Троицке! Спасибо главе Троицка Александру Виноградову за прием и прекрасную экскурсию!», — отметил Безруков на своих страницах в соцсетях.
Актер также поблагодарил жителей Троицка, участвовавших в съемках и организации. Он порекомендовал город для посещения своим подписчикам. Безруков восхитился Троицком, назвав его атмосферным и аутентичным.
Съемки сериала в Троицке начались 28 августа. На улицы города Безруков вышел в главной роли — прототипа Федора Плевако, известного адвоката 19 века. На пресс-конференции актер заявил о планах обсудить с Текслером восстановление здание пассажа братьев Яушевых и открытие дома-музея Плевако.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.