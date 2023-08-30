Актер Безруков поблагодарил челябинского губернатора Текслера за идею для съемок

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Съемочная площадка сериала «Плевако». Главную роль исполняет Сергей Безруков. Троицк, Челябинская область, безруков сергей
Сергей Безруков выразил благодарность Алексею Текслеру и Александру Виноградову Фото:

Актер театра и кино Сергей Безруков поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за идею снять серии кинокартины «Плевако» в Троицке. Безруков также отметил теплый прием, организованный главой города Александром Виноградовым.

«Спасибо Алексею Леонидовичу Текслеру, ему и принадлежит идея снять часть эпизодов нашего сериала „Плевако“ на родине легендарного адвоката, в Троицке! Спасибо главе Троицка Александру Виноградову за прием и прекрасную экскурсию!», — отметил Безруков на своих страницах в соцсетях.

Актер также поблагодарил жителей Троицка, участвовавших в съемках и организации. Он порекомендовал город для посещения своим подписчикам. Безруков восхитился Троицком, назвав его атмосферным и аутентичным.

Съемки сериала в Троицке начались 28 августа. На улицы города Безруков вышел в главной роли — прототипа Федора Плевако, известного адвоката 19 века. На пресс-конференции актер заявил о планах обсудить с Текслером восстановление здание пассажа братьев Яушевых и открытие дома-музея Плевако.

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Актер театра и кино Сергей Безруков поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за идею снять серии кинокартины «Плевако» в Троицке. Безруков также отметил теплый прием, организованный главой города Александром Виноградовым. «Спасибо Алексею Леонидовичу Текслеру, ему и принадлежит идея снять часть эпизодов нашего сериала „Плевако“ на родине легендарного адвоката, в Троицке! Спасибо главе Троицка Александру Виноградову за прием и прекрасную экскурсию!», — отметил Безруков на своих страницах в соцсетях. Актер также поблагодарил жителей Троицка, участвовавших в съемках и организации. Он порекомендовал город для посещения своим подписчикам. Безруков восхитился Троицком, назвав его атмосферным и аутентичным. Съемки сериала в Троицке начались 28 августа. На улицы города Безруков вышел в главной роли — прототипа Федора Плевако, известного адвоката 19 века. На пресс-конференции актер заявил о планах обсудить с Текслером восстановление здание пассажа братьев Яушевых и открытие дома-музея Плевако.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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