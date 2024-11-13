В ХМАО выросло число погибших на пожарах детей

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) зафиксировано увеличение числа погибших на пожарах детей почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Начальник Главного управления МЧС РФ по ХМАО Петр Кугуй сообщил, что общее количество погибших при пожарах выросло на 18,4% и достигло 45 человек.
«С начала года на территории округа зарегистрировано 1787 пожаров, в которых погибло 45 человек и 60 человек получили травмы. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то мы отмечаем рост погибших на 18,4%, и практически на 50% выросла детская гибель», — отметил Кугуй на пресс-конференции, которая транслировалась в группе РИЦ «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».
Он рассказал, что несколько недавних трагедий произошли из-за оставленных без присмотра детей. В частности, 3 ноября пожар в жилом доме Ханты-Мансийска унес жизнь четырехлетнего ребенка, который остался один в квартире. В другом случае, 4 ноября, в Сургуте в дачном доме погибли четыре человека, среди них двое детей.
Основные причины возгораний, по данным МЧС, включают неосторожное обращение с огнем и неправильную эксплуатацию электроприборов и печей. Около 37% всех происшествий связаны с нарушением правил использования электрического оборудования, 36% — с неосторожным обращением с огнем, а 9% — с неисправностями печного отопления.
Для предупреждения детской смертности сотрудники МЧС призывают жителей устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели и не оставлять детей одних дома. «Самая большая опасность — это пожар, возникший, когда люди спят и не могут ощутить запах дыма», — подчеркнули представители МЧС.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за вечер 9 октября вспыхнуло два пожара. На месте одного из них обнаружили останки мужского тела.
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