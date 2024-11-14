Власти утвердили планировку нового ЖК на улице Плеханова в Перми

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья утвердило планировку территории комплексного развития по улице Плеханова в Перми. Здесь проект реновации территории реализует группа компаний «Развитие».
«Для размещения многоквартирных домов и объектов коммунальной инфраструктуры в квартале будет отведено 1,13 га, а для улично-дорожной сети — 0,12 га. Площадь всех квартир составит 29 тыс. кв. м. Запланировано обустройство не менее 167 машино-мест, подземной стоянки», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы министерства.
Как ранее рассказывало URA.RU, под комплексную жилую застройку участок на улице Плеханова в Дзержинском районе Перми власти отдали весной 2023 года. В рамках реновации снести должны девять двухэтажных многоквартирных домов. В сентябре 2024 года руководитель проекта СГ «Развитие» Дмитрий Большаков заявлял, что расселение ветхого жилья идет с опережением графика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!