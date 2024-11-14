Власти утвердили планировку нового ЖК на улице Плеханова в Перми

На месте бараков в Перми застройщик возведет 29 тысяч квадратных метров жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые дома построят после сноса старых
Новые дома построят после сноса старых Фото:

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья утвердило планировку территории комплексного развития по улице Плеханова в Перми. Здесь проект реновации территории реализует группа компаний «Развитие».

«Для размещения многоквартирных домов и объектов коммунальной инфраструктуры в квартале будет отведено 1,13 га, а для улично-дорожной сети — 0,12 га. Площадь всех квартир составит 29 тыс. кв. м. Запланировано обустройство не менее 167 машино-мест, подземной стоянки», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы министерства.

Как ранее рассказывало URA.RU, под комплексную жилую застройку участок на улице Плеханова в Дзержинском районе Перми власти отдали весной 2023 года. В рамках реновации снести должны девять двухэтажных многоквартирных домов. В сентябре 2024 года руководитель проекта СГ «Развитие» Дмитрий Большаков заявлял, что расселение ветхого жилья идет с опережением графика. 

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Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья утвердило планировку территории комплексного развития по улице Плеханова в Перми. Здесь проект реновации территории реализует группа компаний «Развитие». «Для размещения многоквартирных домов и объектов коммунальной инфраструктуры в квартале будет отведено 1,13 га, а для улично-дорожной сети — 0,12 га. Площадь всех квартир составит 29 тыс. кв. м. Запланировано обустройство не менее 167 машино-мест, подземной стоянки», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы министерства. Как ранее рассказывало URA.RU, под комплексную жилую застройку участок на улице Плеханова в Дзержинском районе Перми власти отдали весной 2023 года. В рамках реновации снести должны девять двухэтажных многоквартирных домов. В сентябре 2024 года руководитель проекта СГ «Развитие» Дмитрий Большаков заявлял, что расселение ветхого жилья идет с опережением графика. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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