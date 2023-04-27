27 апреля 2023

Власти Перми представили планы по комплексной жилой застройке в Дзержинском районе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, подъемный кран, стройки
Участок под застройку будет выставлен на аукцион Фото:

В Дзержинском районе Перми под комплексную жилую застройку отдадут участок площадью 1,3 гектара на улице Плеханова. Проект приказа представлен на сайте ведомства. Согласно представленной информации, под снос пойдут девять двухэтажных многоквартирных домов, расположенные на улице Плеханова (51, 51А, 51Б, 53, 54, 55, 55А, 56), а также нежилое здание по Плеханова, 53.

«Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки по ул. Плеханова в Дзержинском районе общей площадью 1,3 га», — говорится в проекте приказа. Один из указанных домов признан аварийным и подлежащим сносу. Остальные таковыми не признаны, но будут снесены из-за технического состояния — большая часть домов построена в 1957 году.

В проекте документа сказано, что участок под застройку будет выставлен на торги «в форме аукциона». Срок реализации комплексного развития территории составит пять лет с момента подписания договора между сторонами. Предполагается, что в новых жилых домах расположится встроенный детский сад на 51 место.

Старые дома, расположенные по улице Плеханова, пойдут под снос
Старые дома, расположенные по улице Плеханова, пойдут под снос

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В Дзержинском районе Перми под комплексную жилую застройку отдадут участок площадью 1,3 гектара на улице Плеханова. Проект приказа представлен на сайте ведомства. Согласно представленной информации, под снос пойдут девять двухэтажных многоквартирных домов, расположенные на улице Плеханова (51, 51А, 51Б, 53, 54, 55, 55А, 56), а также нежилое здание по Плеханова, 53. «Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки по ул. Плеханова в Дзержинском районе общей площадью 1,3 га», — говорится в проекте приказа. Один из указанных домов признан аварийным и подлежащим сносу. Остальные таковыми не признаны, но будут снесены из-за технического состояния — большая часть домов построена в 1957 году. В проекте документа сказано, что участок под застройку будет выставлен на торги «в форме аукциона». Срок реализации комплексного развития территории составит пять лет с момента подписания договора между сторонами. Предполагается, что в новых жилых домах расположится встроенный детский сад на 51 место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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