Власти Перми представили планы по комплексной жилой застройке в Дзержинском районе. Фото

28 апреля 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Участок под застройку будет выставлен на аукцион Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Дзержинском районе Перми под комплексную жилую застройку отдадут участок площадью 1,3 гектара на улице Плеханова. Проект приказа представлен на сайте ведомства. Согласно представленной информации, под снос пойдут девять двухэтажных многоквартирных домов, расположенные на улице Плеханова (51, 51А, 51Б, 53, 54, 55, 55А, 56), а также нежилое здание по Плеханова, 53. «Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки по ул. Плеханова в Дзержинском районе общей площадью 1,3 га», — говорится в проекте приказа. Один из указанных домов признан аварийным и подлежащим сносу. Остальные таковыми не признаны, но будут снесены из-за технического состояния — большая часть домов построена в 1957 году. В проекте документа сказано, что участок под застройку будет выставлен на торги «в форме аукциона». Срок реализации комплексного развития территории составит пять лет с момента подписания договора между сторонами. Предполагается, что в новых жилых домах расположится встроенный детский сад на 51 место. Старые дома, расположенные по улице Плеханова, пойдут под снос Скрин с сайта ms.permkrai.ru

В Дзержинском районе Перми под комплексную жилую застройку отдадут участок площадью 1,3 гектара на улице Плеханова. Проект приказа представлен на сайте ведомства. Согласно представленной информации, под снос пойдут девять двухэтажных многоквартирных домов, расположенные на улице Плеханова (51, 51А, 51Б, 53, 54, 55, 55А, 56), а также нежилое здание по Плеханова, 53. «Осуществить комплексное развитие территории жилой застройки по ул. Плеханова в Дзержинском районе общей площадью 1,3 га», — говорится в проекте приказа. Один из указанных домов признан аварийным и подлежащим сносу. Остальные таковыми не признаны, но будут снесены из-за технического состояния — большая часть домов построена в 1957 году. В проекте документа сказано, что участок под застройку будет выставлен на торги «в форме аукциона». Срок реализации комплексного развития территории составит пять лет с момента подписания договора между сторонами. Предполагается, что в новых жилых домах расположится встроенный детский сад на 51 место.