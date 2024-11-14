Тюмень и Пермь усилят сотрудничество по острым городским вопросам

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© Служба новостей «URA.RU»
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Как отметил глава Перми, городам есть, чему учиться друг у друга
Как отметил глава Перми, городам есть, чему учиться друг у друга Фото:

Тюмень и Пермь усилят сотрудничество по вопросам общественного транспорта, развития городской среды и поддержки участников СВО. Об этом URA.RU рассказал мэр Тюмени Максим Афанасьев.

«Мы планируем усилить сотрудничество по использованию опыта в рамках организации перевозки общественного транспорта. Также будем сотрудничать в рамках формализации инфраструктурных платежей, направленных на развитие городской среды, учитывая активное жилищное строительство, и в вопросах поддержки участников СВО», — рассказал глава города в рамках форума «Города России: локомотивы роста», который проходит в Екатеринбурге.

Глава Перми Эдуард Соснин в разговоре с журналистом отметил, что нужно сохранять плодотворные отношения с Тюменью и учить друг друга. По его словам, городам необходимо улучшить взаимодействие в сферах спорта и туризма.  

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Тюмень и Пермь усилят сотрудничество по вопросам общественного транспорта, развития городской среды и поддержки участников СВО. Об этом URA.RU рассказал мэр Тюмени Максим Афанасьев. «Мы планируем усилить сотрудничество по использованию опыта в рамках организации перевозки общественного транспорта. Также будем сотрудничать в рамках формализации инфраструктурных платежей, направленных на развитие городской среды, учитывая активное жилищное строительство, и в вопросах поддержки участников СВО», — рассказал глава города в рамках форума «Города России: локомотивы роста», который проходит в Екатеринбурге. Глава Перми Эдуард Соснин в разговоре с журналистом отметил, что нужно сохранять плодотворные отношения с Тюменью и учить друг друга. По его словам, городам необходимо улучшить взаимодействие в сферах спорта и туризма.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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