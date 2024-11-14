После жалоб на подвед замгубернатора Малышева на курганской дороге исправили дефекты

«Курганстальмост» устранил дефекты на дороге Менщиково — Шмаково
© Служба новостей «URA.RU»
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На дороге Менщиково — Шмаково устраняют дефекты после ремонта
На дороге Менщиково — Шмаково устраняют дефекты после ремонта Фото:

Подрядчик ЗАО «Курганстальмост» устранил дефекты и колейность на одном из участков дороги Менщиково — Шмаково в Курганской области. На плохой ремонт дороги жители деревни Галишово жаловались в компанию-заказчика «Курганавтодор», которая подчиняется заместителю губернатора Константину Малышеву. О проведенных работах и планах на следующий год сообщило дорожное ведомство в соцсети.

«На автомобильной дороге Шмаково — Менщиково в Кетовском округе 16 ноября были выполнены работы по устранению дефектов дорожной одежды и образованию колейности на участке км 8+200. Работы выполнены подрядной организацией ЗАО „Курганстальмост“», — говорится в группе ГКУ «Курганавтодор» в соцсети «ВКонтакте».

Также на дороге была проведена расчистка снега. Восстановительные работы будут продолжены в 2025 году.

Ранее URA.RU писало, что жители деревни Галишово написали обращение в прокуратуру из-за некачественного ремонта дороги. Заказчиком работ выступала правительственная фирма, а генподрядчиком любимый застройщик властей — ЗАО «Курганстальмост». Щебенение дороги Шмаково — Менщиково было выполнено в 2023 году за 25 миллионов рублей.

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Подрядчик ЗАО «Курганстальмост» устранил дефекты и колейность на одном из участков дороги Менщиково — Шмаково в Курганской области. На плохой ремонт дороги жители деревни Галишово жаловались в компанию-заказчика «Курганавтодор», которая подчиняется заместителю губернатора Константину Малышеву. О проведенных работах и планах на следующий год сообщило дорожное ведомство в соцсети. «На автомобильной дороге Шмаково — Менщиково в Кетовском округе 16 ноября были выполнены работы по устранению дефектов дорожной одежды и образованию колейности на участке км 8+200. Работы выполнены подрядной организацией ЗАО „Курганстальмост“», — говорится в группе ГКУ «Курганавтодор» в соцсети «ВКонтакте». Также на дороге была проведена расчистка снега. Восстановительные работы будут продолжены в 2025 году. Ранее URA.RU писало, что жители деревни Галишово написали обращение в прокуратуру из-за некачественного ремонта дороги. Заказчиком работ выступала правительственная фирма, а генподрядчиком любимый застройщик властей — ЗАО «Курганстальмост». Щебенение дороги Шмаково — Менщиково было выполнено в 2023 году за 25 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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