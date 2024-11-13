Губернатор ХМАО поставил задачи перед новым главой депздрава

Глава ХМАО Руслан Кухарук поставил новому руководителю департамента здравоохранения Роману Паськову задачу обеспечить регион доступными и качественными медицинскими услугами. Об этом губернатор рассказал после совещания с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой.
«Наш регион активно работает над улучшением показателей нацпроекта, главное, конечно же, — обеспечить доступность медицинских услуг и их качество. Теперь это зона ответственности нового директора департамента здравоохранения Югры Романа Владимировича Паськова, распоряжение о его назначении подписал сегодня», — написал в своем telegram-канале Кухарук. На онлайн совещании рассматривали результаты нацпроекта «Здравоохранение».
До назначения на новую должность Паськов возглавлял окружную клиническую больницу Салехарда на Ямале. Источники URA.RU сообщали, что Минздрав одобрил его на пост руководителя депздрава Югры еще в конце октября.
Ранее URA.RU рассказывало, чем еще известен Паськов. Чиновник начинал свою карьеру санитаром в Тюменской областной клинической больнице.
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