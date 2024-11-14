Турция отказалась отменять систему «все включено», но есть одно условие

Турция не планирует полностью отказываться от системы «все включено» в отелях, однако не будет ограничивать себя только этим форматом. Об этом сообщил заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TURSAB) Давут Гюнайдын. Он подчеркнул, что обсуждений по этому вопросу пока в повестке нет.
«Система „все включено“ — хороший инструмент для турецкой туристической отрасли, но у нас есть и другие инструменты. Гастрономический, медицинский, археологический — у нас есть потенциал. Мы говорим „да“ системе „все включено“, но не все у нас должно быть по этой системе, мы намерены использовать и другие инструменты», — заявил Гюнайдын. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее турецкая газета Hurriyet сообщала, что в Турции рассматривают возможность отмены системы «все включено» в отелях. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу заявил, что в качестве альтернативы возможен вариант, когда туристы сами смогут выбирать только необходимые себе услуги.
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