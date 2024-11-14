Турция отказалась отменять систему «все включено», но есть одно условие

Эксперт Гюнайдын: Турция не будет ограничивать себя форматом «все включено»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система «все включено» в турецких отелях может видоизмениться
Система «все включено» в турецких отелях может видоизмениться Фото:

Турция не планирует полностью отказываться от системы «все включено» в отелях, однако не будет ограничивать себя только этим форматом. Об этом сообщил заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TURSAB) Давут Гюнайдын. Он подчеркнул, что обсуждений по этому вопросу пока в повестке нет.

«Система „все включено“ — хороший инструмент для турецкой туристической отрасли, но у нас есть и другие инструменты. Гастрономический, медицинский, археологический — у нас есть потенциал. Мы говорим „да“ системе „все включено“, но не все у нас должно быть по этой системе, мы намерены использовать и другие инструменты», — заявил Гюнайдын. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее турецкая газета Hurriyet сообщала, что в Турции рассматривают возможность отмены системы «все включено» в отелях. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу заявил, что в качестве альтернативы возможен вариант, когда туристы сами смогут выбирать только необходимые себе услуги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турция не планирует полностью отказываться от системы «все включено» в отелях, однако не будет ограничивать себя только этим форматом. Об этом сообщил заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TURSAB) Давут Гюнайдын. Он подчеркнул, что обсуждений по этому вопросу пока в повестке нет. «Система „все включено“ — хороший инструмент для турецкой туристической отрасли, но у нас есть и другие инструменты. Гастрономический, медицинский, археологический — у нас есть потенциал. Мы говорим „да“ системе „все включено“, но не все у нас должно быть по этой системе, мы намерены использовать и другие инструменты», — заявил Гюнайдын. Его слова приводит РИА Новости. Ранее турецкая газета Hurriyet сообщала, что в Турции рассматривают возможность отмены системы «все включено» в отелях. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу заявил, что в качестве альтернативы возможен вариант, когда туристы сами смогут выбирать только необходимые себе услуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...