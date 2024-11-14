Боец ВС РФ из Якутии отрезал себе ногу и выжил после 17 дней в окопе

14 ноября 2024 в 15:33 Размер текста - 17 +

Раненый военный провел 17 дней в окопе Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военный, 38-летний Александр из Горного района Якутии, находясь в окопе в течение 17 дней после серьезного ранения, решился на крайние меры и самостоятельно ампутировал себе ногу. Это решение спасло ему жизнь, так как в противном случае он рисковал умереть от заражения крови. «Обколол себя обезболивающим и начал резать конечность. Сослуживцы отказались это делать из страха навредить, поэтому пришлось брать в руки нож самому, чтобы не умереть от заражения крови», — передает слова Александра Life . Он добавил, что находился в окопе на протяжении 17 дней после серьезного ранения. Из-за невозможности оказать медицинскую помощь рана сильно загноилась. Военкоры, посетившие его в госпитале, назвали солдата «титановым» воином, пошедшим на отчаянный шаг ради победы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский военный, 38-летний Александр из Горного района Якутии, находясь в окопе в течение 17 дней после серьезного ранения, решился на крайние меры и самостоятельно ампутировал себе ногу. Это решение спасло ему жизнь, так как в противном случае он рисковал умереть от заражения крови. «Обколол себя обезболивающим и начал резать конечность. Сослуживцы отказались это делать из страха навредить, поэтому пришлось брать в руки нож самому, чтобы не умереть от заражения крови», — передает слова Александра Life. Он добавил, что находился в окопе на протяжении 17 дней после серьезного ранения. Из-за невозможности оказать медицинскую помощь рана сильно загноилась. Военкоры, посетившие его в госпитале, назвали солдата «титановым» воином, пошедшим на отчаянный шаг ради победы.