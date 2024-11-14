Боец ВС РФ из Якутии отрезал себе ногу и выжил после 17 дней в окопе

Российский военный, 38-летний Александр из Горного района Якутии, находясь в окопе в течение 17 дней после серьезного ранения, решился на крайние меры и самостоятельно ампутировал себе ногу. Это решение спасло ему жизнь, так как в противном случае он рисковал умереть от заражения крови.
«Обколол себя обезболивающим и начал резать конечность. Сослуживцы отказались это делать из страха навредить, поэтому пришлось брать в руки нож самому, чтобы не умереть от заражения крови», — передает слова Александра Life. Он добавил, что находился в окопе на протяжении 17 дней после серьезного ранения.
Из-за невозможности оказать медицинскую помощь рана сильно загноилась. Военкоры, посетившие его в госпитале, назвали солдата «титановым» воином, пошедшим на отчаянный шаг ради победы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Российский военный, 38-летний Александр из Горного района Якутии, находясь в окопе в течение 17 дней после серьезного ранения, решился на крайние меры и самостоятельно ампутировал себе ногу. Это решение спасло ему жизнь, так как в противном случае он рисковал умереть от заражения крови. «Обколол себя обезболивающим и начал резать конечность. Сослуживцы отказались это делать из страха навредить, поэтому пришлось брать в руки нож самому, чтобы не умереть от заражения крови», — передает слова Александра Life. Он добавил, что находился в окопе на протяжении 17 дней после серьезного ранения. Из-за невозможности оказать медицинскую помощь рана сильно загноилась. Военкоры, посетившие его в госпитале, назвали солдата «титановым» воином, пошедшим на отчаянный шаг ради победы.