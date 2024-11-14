В Челябинске выбирают нового ответственного за школьное питание

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Федор Куравин освободил кресло директора «Уральского комбината питания»
Федор Куравин освободил кресло директора «Уральского комбината питания» Фото:

В Челябинске назначат нового директора АО «Уральский комбинат питания» (УКП) — фирмы, отвечающей за поставки в столовые школ и детсадов. Федор Куравин, управляющий компанией с октября 2023 года, выходит на пенсию, сообщили URA.RU в мэрии.

«Федор Куравин выходит на пенсию. Исполняющий обязанности директора „Уральского комбината питания“ будет назначен завтра», — уточнили URA.RU в мэрии.

В настоящее время Контрольно-счетная палата (КСП) региона начала плановую проверку расходов на детское питание в Челябинске. Аудиторы оценивают соблюдение требований по предоставлению субсидий и иных средств школам.

До УКП Куравин возглавлял школу №137 в Челябинске. Кресло директора комбината питания он занял после обысков в доме его предшественника Игоря Волового. Последний снял с себя полномочия из-за подозрений в мошенничестве.

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В Челябинске назначат нового директора АО «Уральский комбинат питания» (УКП) — фирмы, отвечающей за поставки в столовые школ и детсадов. Федор Куравин, управляющий компанией с октября 2023 года, выходит на пенсию, сообщили URA.RU в мэрии. «Федор Куравин выходит на пенсию. Исполняющий обязанности директора „Уральского комбината питания“ будет назначен завтра», — уточнили URA.RU в мэрии. В настоящее время Контрольно-счетная палата (КСП) региона начала плановую проверку расходов на детское питание в Челябинске. Аудиторы оценивают соблюдение требований по предоставлению субсидий и иных средств школам. До УКП Куравин возглавлял школу №137 в Челябинске. Кресло директора комбината питания он занял после обысков в доме его предшественника Игоря Волового. Последний снял с себя полномочия из-за подозрений в мошенничестве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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