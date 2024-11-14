Суд определился с наказанием за крупные взятки для экс-главы района Петербурга

Суд запретил экс-главе района Петербурга Оверчуку покидать территорию города
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Суд назначил меру пресечения Сергею Оверчуку за коррупцию
Суд назначил меру пресечения Сергею Оверчуку за коррупцию Фото:

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил меру пресечения экс-главе Адмиралтейского района Сергею Оверчуку, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. С этого дня ему запрещено покидать пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посещать массовые мероприятия, административные здания, а также использовать телефон и интернет, за исключением связи со следователем и экстренными службами.

«Ему нельзя выезжать за пределы Петербурга и Ленобласти, посещать массовое мероприятия, посещать здание администрации», — передает telegram-канал «78 Новости». Также в список ограничений входит запрет на использование телефона и сети Интернет.

Если вина Сергея Оверчука будет доказана в суде, ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится на свободе. Этот случай вызвал значительный общественный резонанс, учитывая высокую должность, которую занимал обвиняемый, и масштабы предполагаемых преступлений.

Оверчук был задержан 13 ноября. По данным следствия, он предлагал помощь руководителям коммерческих организаций в получении госконтрактов и обещал поспособствовать им в получении выплат. За оказанную помощь Оверчук просил денежное вознаграждение. Общая сумма взятки составила восемь миллионов рублей. Также арестован был его посредник, заместитель Игорь Комаров, который передавал 5% от контрактов через своего заместителя Евгения Луганского, владельца нескольких малых фирм, выполняющих госзаказы. Луганский представлял фирмы, включая «Перекресток» и «Гавань», которые делали ремонт в районе, а также «Легион-Строй», «Спектра» и «Микарт», активно работающие с Адмиралтейским районом. В 2023 году общий объем их госконтрактов превышал 120 млн рублей. Расследование дела продолжается. 

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Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил меру пресечения экс-главе Адмиралтейского района Сергею Оверчуку, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. С этого дня ему запрещено покидать пределы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посещать массовые мероприятия, административные здания, а также использовать телефон и интернет, за исключением связи со следователем и экстренными службами. «Ему нельзя выезжать за пределы Петербурга и Ленобласти, посещать массовое мероприятия, посещать здание администрации», — передает telegram-канал «78 Новости». Также в список ограничений входит запрет на использование телефона и сети Интернет. Если вина Сергея Оверчука будет доказана в суде, ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится на свободе. Этот случай вызвал значительный общественный резонанс, учитывая высокую должность, которую занимал обвиняемый, и масштабы предполагаемых преступлений. Оверчук был задержан 13 ноября. По данным следствия, он предлагал помощь руководителям коммерческих организаций в получении госконтрактов и обещал поспособствовать им в получении выплат. За оказанную помощь Оверчук просил денежное вознаграждение. Общая сумма взятки составила восемь миллионов рублей. Также арестован был его посредник, заместитель Игорь Комаров, который передавал 5% от контрактов через своего заместителя Евгения Луганского, владельца нескольких малых фирм, выполняющих госзаказы. Луганский представлял фирмы, включая «Перекресток» и «Гавань», которые делали ремонт в районе, а также «Легион-Строй», «Спектра» и «Микарт», активно работающие с Адмиралтейским районом. В 2023 году общий объем их госконтрактов превышал 120 млн рублей. Расследование дела продолжается. 
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