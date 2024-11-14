Строители вокзала в ХМАО пожаловались Путину на фирму из Екатеринбурга

Рабочие, которые строят надземный переход на железнодорожном вокзале и больницу в поселке Приобье Октябрьского района ХМАО, обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на задержку зарплат. Местных жителей на объекты наняла фирма «СМЦ Урал-1» из Екатеринбурга, но уже семь месяцев не платит им зарплату.
«Фирма „СМЦ Урал-1“ из Екатеринбурга не платит нам зарплату с апреля 2024 года. Она наняла нас на работу, выиграв конкурс на строительство перехода на железнодорожном вокзале, и выступила субподрядчиком на строительстве больницы в поселке Приобье. Но с апреля руководство перестало платить зарплату, поэтому мы написали президенту», — сообщил один из местных жителей поселка, который работал на стройке.
Работы шли с мая 2023 года. На начальном этапе зарплаты выплачивались, но с января 2024 года начались задержки. В апреле ситуация ухудшилась: рабочим перестали выплачивать зарплаты, а владельцам арендуемой техники не платили уже полгода. Многие работники покупали инструменты на свои деньги, но компенсации так и не получили.
По словам рабочих, предприятие получает транши от властей, но средства не доходят до исполнителей, что вызывает опасения среди местных жителей, ожидающих завершения строительства социальных объектов. Так, пешеходный переход на вокзале «Приобье», который должны были сдать в декабре 2023 года, до сих пор не завершен, а работы на больнице практически заморожены — готовность объекта, по оценкам, составляет менее 5%.
В августе 2024 года ситуацию попытались разрешить на встрече с главой ХМАО Русланом Кухаруком. Рабочие подавали заявления в прокуратуру, в суд, но судебные заседания регулярно откладываются, потому что компания не отвечает на запросы суда. Обращение строителей из приемной президента передали окружным властям, а затем в районную прокуратуру и трудовую инспекцию.
Прокуратура провела проверку предприятия. «В ходе текущей проверки в „СМЦ Урал-1“ выявлены многочисленные нарушения требований трудового законодательства, связанные с ненадлежащим оформлением трудовых отношений с работниками, необеспечением работников средствами индивидуальной защиты, нарушением сроков выплаты заработной платы. Прокуратурой района директору ООО „СМЦ Урал-1“ внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении», — указано в результатах прокурорской проверки предприятия (есть в распоряжении URA.RU). На данный момент, по подсчетам сотрудников, общая задолженность предприятия составляет порядка 30 миллионов рублей.
По свидетельству местных жителей, предприятие продолжает работать на объектах, власти не разрывают контракт с нарушителями. «На строительной площадке железнодорожного вокзала продолжаются работы, но с серьезными нарушениями: не соблюдаются требования безопасности, а материалы, используемые подрядчиком, не соответствуют стандартам. Во время проверок руководство фирмы предоставляет заказчику недостоверные сведения», — добавил источник URA.RU. Сроки окончания строительства больницы и перехода отодвигаются все дальше и дальше, а сами рабочие отчаялись получить честно заработанные деньги.
Агентство направило запросы в администрацию президента, фирму «СМЦ Урал-1», окружную прокуратуру, трудовую инспекцию и управление капитального строительства. На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук попросил прокуратуру разобраться с жалобами жителей Приобья на невыплату зарплаты. Во время встречи главы округа в Октябрьском районе сотрудники строительной компании сообщили, что не получают выплат уже несколько месяцев.
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