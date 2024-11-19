Бывший член облизбиркома будет отвечать за школьное питание в Челябинске

АО «Уральский комбинат питания» в Челябинске возглавил Рудольф Готфрид. Соответствующее решение принял врио мэра города Алексей Лошкин.
«Назначение состоялось. Нового руководителя представили коллективу», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. В бэкграунде Готфрида — руководство ОГУП «Протокол». Федор Куравин, управлявший компанией с октября 2023 года в качестве «и. о.», выходит на пенсию.
«Уральский комбинат питания» — основной организатор питания для школ Челябинска. В апреле 2023 года компания попала в поле зрения силовиков. По данным URA.RU в доме на тот момент действующего директора Игоря Волового провели обыски. Оперативно-следственные мероприятия проходили в рамках дела о мошенничестве. В декабре 2023 года возбудило дело о сговоре при проведении конкурсов. По мнению ведомства, разработанная документация была «заточена» под АО «Уральский комбинат питания». В сентябре 2024 года на предприятии началась масштабная проверка Контрольно-счетной палаты области.
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