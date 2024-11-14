Министр ЖКХ призвал поднять тарифы в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики в Законодательном собрании. Екатеринбург, смирнов николай
Смирнов призвал помочь тем, кто не может осилить плату за ЖКХ Фото:

Сдерживание тарифов на коммунальные услуги приносит вред жителям Свердловской области. С таким заявлением выступил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на форуме «Города России», передает корреспондент URA.RU.

«На мой взгляд, сдерживание тарифа — это вред для жителей. Так мы в большей степени разрушаем коммунально-жилищный комплекс. Поддерживаем не бедных, а богатых. Ведь чем больше потребление, тем больше льготы», — пояснил Смирнов, отметив, что государство должно помогать тем, кто не может осилить плату за ЖКХ.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты гордум крупных городов Свердловской области обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой повысить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги. Коммуналку планируют повысить до 18,1—22%. Это связано с тем, что нынешние цены на энергоресурсы не позволяют выполнить инвестиционные программы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сдерживание тарифов на коммунальные услуги приносит вред жителям Свердловской области. С таким заявлением выступил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на форуме «Города России», передает корреспондент URA.RU. «На мой взгляд, сдерживание тарифа — это вред для жителей. Так мы в большей степени разрушаем коммунально-жилищный комплекс. Поддерживаем не бедных, а богатых. Ведь чем больше потребление, тем больше льготы», — пояснил Смирнов, отметив, что государство должно помогать тем, кто не может осилить плату за ЖКХ. Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты гордум крупных городов Свердловской области обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой повысить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги. Коммуналку планируют повысить до 18,1—22%. Это связано с тем, что нынешние цены на энергоресурсы не позволяют выполнить инвестиционные программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...