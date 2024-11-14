Министр ЖКХ призвал поднять тарифы в Свердловской области

Сдерживание тарифов на коммунальные услуги приносит вред жителям Свердловской области. С таким заявлением выступил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на форуме «Города России», передает корреспондент URA.RU.
«На мой взгляд, сдерживание тарифа — это вред для жителей. Так мы в большей степени разрушаем коммунально-жилищный комплекс. Поддерживаем не бедных, а богатых. Ведь чем больше потребление, тем больше льготы», — пояснил Смирнов, отметив, что государство должно помогать тем, кто не может осилить плату за ЖКХ.
Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты гордум крупных городов Свердловской области обратились к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой повысить предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги. Коммуналку планируют повысить до 18,1—22%. Это связано с тем, что нынешние цены на энергоресурсы не позволяют выполнить инвестиционные программы.
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