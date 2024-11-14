Тюмень заключила соглашение с Екатеринбургом, Омском, Томском и Тобольском

Тюмень будет проводить совместные спортивные мероприятия с другими городами
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюмень будет проводить совместные спортивные турниры с другими городами России
Тюмень будет проводить совместные спортивные турниры с другими городами России Фото:

Мэры Екатеринбурга, Омска, Томска, Тюмени и Тобольска подписали соглашение о сотрудничестве при проведении спортивных мероприятий. Об этом с форума «Города России: локомотивы роста», который проходит в Екатеринбурге, сообщает корреспондент URA.RU.

«Мэры Омска (Сергей Шелест), Томска (Дмитрий Махиня ), Екатеринбурга (Алексей Орлов), Тюмени (Максим Афанасьев) и Тобольска (Петр Вагин) заключили соглашение о сотрудничестве при проведении массовых спортивных мероприятий. В рамках развития событийного туризма», — сообщает корреспондент URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что к 2030 году туристический потом в Тюменскую область может вырасти до шести миллионов человек в год. Соответствующее заявление мэр Тюмени Максим Афанасьев сделал на полях форума «Города России: локомотивы роста».

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Мэры Екатеринбурга, Омска, Томска, Тюмени и Тобольска подписали соглашение о сотрудничестве при проведении спортивных мероприятий. Об этом с форума «Города России: локомотивы роста», который проходит в Екатеринбурге, сообщает корреспондент URA.RU. «Мэры Омска (Сергей Шелест), Томска (Дмитрий Махиня ), Екатеринбурга (Алексей Орлов), Тюмени (Максим Афанасьев) и Тобольска (Петр Вагин) заключили соглашение о сотрудничестве при проведении массовых спортивных мероприятий. В рамках развития событийного туризма», — сообщает корреспондент URA.RU. Ранее агентство писало о том, что к 2030 году туристический потом в Тюменскую область может вырасти до шести миллионов человек в год. Соответствующее заявление мэр Тюмени Максим Афанасьев сделал на полях форума «Города России: локомотивы роста».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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