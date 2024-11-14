Идеолога культурной революции в Перми иноагента Гельмана признали экстремистом

Галерист Гельман (признан иноагентом в РФ) работал в Перми с 2008 по 2013 годы
Бывшего руководителя пермского музея современного искусства PERMM Марата Гельмана (признан иноагентом в РФ) внесли в список террористов и экстремистов. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга.
«Гельман Марат Александрович, 24.12.1960 года рождения», — указано в обновленном реестре. В реестр иноагентов Гельман попал 30 декабря 2021 года.
Гельман основал музей PERMM и руководил им. Он был одним из идеологов пермской культурной революции времен губернатора Олега Чиркунова. Сейчас живет в Черногории.
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