Идеолога культурной революции в Перми иноагента Гельмана признали экстремистом

Иноагент Марат Гельман попал в реестр террористов и экстремистов в РФ
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Галерист Гельман (признан иноагентом в РФ) работал в Перми с 2008 по 2013 годы
Галерист Гельман (признан иноагентом в РФ) работал в Перми с 2008 по 2013 годы Фото:

Бывшего руководителя пермского музея современного искусства PERMM Марата Гельмана (признан иноагентом в РФ) внесли в список террористов и экстремистов. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Гельман Марат Александрович, 24.12.1960 года рождения», — указано в обновленном реестре. В реестр иноагентов Гельман попал 30 декабря 2021 года. 

Гельман основал музей PERMM и руководил им. Он был одним из идеологов пермской культурной революции времен губернатора Олега Чиркунова. Сейчас живет в Черногории.

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Бывшего руководителя пермского музея современного искусства PERMM Марата Гельмана (признан иноагентом в РФ) внесли в список террористов и экстремистов. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга. «Гельман Марат Александрович, 24.12.1960 года рождения», — указано в обновленном реестре. В реестр иноагентов Гельман попал 30 декабря 2021 года.  Гельман основал музей PERMM и руководил им. Он был одним из идеологов пермской культурной революции времен губернатора Олега Чиркунова. Сейчас живет в Черногории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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