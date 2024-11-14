Программа «Время героев» даст еще один шанс участникам СВО попасть во власть

Началось формирование второго потока обучения в программе «Время героев». 14 ноября на заседании Общественного совета программы было объявлено об открытии нового потока, также подведены итоги первого.
«По итогам отбора на первый поток программы у нас уже есть группа участников с хорошими оценками. Они успели подать заявку, но набор на поток был уже завершен. Они автоматически становятся участниками нового отбора. Все заявления, поданные весной этого года, мы засчитываем», — приводит слова первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко официальный сайт программы «Время героев».
Отбор участников второго потока программы, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным для подготовки руководителей из числа участников СВО, пройдет среди тех, кто уже подавал заявки, не завершил регистрацию или прошел дистанционное обучение. Прием заявок начнется 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил высокую вовлеченность программы: 12 участников первого потока уже получили новые назначения, а из более 44 тысяч заявок было отобрано 83 человека.
Новый набор ориентирован на тех, кто не успел подать документы ранее. Участникам с передовой будут предоставлены дополнительные возможности тестирования, а заявка будет доступна через пункты дистанционной оценки в разных городах России. Программа включает четыре образовательных модуля, проектную деятельность и стажировки в органах власти и госкомпаниях.
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