14 ноября 2024

Shaman и гимн России: курганские штурмовики отправляют украинским солдатам музыкальные дроны. Видео

Курганские штурмовики дестабилизируют ВСУ с помощью музыкальных дронов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганские бойцы отправляют для ВСУ дроны, играющие гимн России
Курганские бойцы отправляют для ВСУ дроны, играющие гимн России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганские штурмовики отправляют для ВСУ дроны с колонкой, играющей песни Shaman и гимном России. Так бойцы психологически воздействуют на врага, заставляя его нервничать и выдавать свои позиции после стрельбы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из военнослужащих. 

«Бойцы штурмового подразделения из Кургана отправляют дрон с колонкой, в которой играют русскую музыку. Например, включают им песни артиста Shaman. Также отправляют дроны с гимном России. ВСУ это раздражает, они начинают стрелять и раскрывают свои позиции», — рассказал участник СВО.

Ранее сообщалось о том, что бойцы ВС РФ запускали гимн России в эфир ВСУ через трофейную рацию. Также для дестабилизации врага включались русские песни с колонок. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские штурмовики отправляют для ВСУ дроны с колонкой, играющей песни Shaman и гимном России. Так бойцы психологически воздействуют на врага, заставляя его нервничать и выдавать свои позиции после стрельбы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из военнослужащих.  «Бойцы штурмового подразделения из Кургана отправляют дрон с колонкой, в которой играют русскую музыку. Например, включают им песни артиста Shaman. Также отправляют дроны с гимном России. ВСУ это раздражает, они начинают стрелять и раскрывают свои позиции», — рассказал участник СВО. Ранее сообщалось о том, что бойцы ВС РФ запускали гимн России в эфир ВСУ через трофейную рацию. Также для дестабилизации врага включались русские песни с колонок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...