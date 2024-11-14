Курганские штурмовики отправляют для ВСУ дроны с колонкой, играющей песни Shaman и гимном России. Так бойцы психологически воздействуют на врага, заставляя его нервничать и выдавать свои позиции после стрельбы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из военнослужащих.
«Бойцы штурмового подразделения из Кургана отправляют дрон с колонкой, в которой играют русскую музыку. Например, включают им песни артиста Shaman. Также отправляют дроны с гимном России. ВСУ это раздражает, они начинают стрелять и раскрывают свои позиции», — рассказал участник СВО.
Ранее сообщалось о том, что бойцы ВС РФ запускали гимн России в эфир ВСУ через трофейную рацию. Также для дестабилизации врага включались русские песни с колонок.
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