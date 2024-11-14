AFP узнала, как коррупция помешала восстановлению Гостомеля

15 ноября 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Украинские чиновники вымогали взятки за восстановление Киевской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Французская компания Neo-Eco отказалась продолжать реализацию проекта по восстановлению города Гостомель в Киевской области Украины из-за коррупционных требований местных чиновников. Об этом сообщил агентству AFP директор украинского подразделения Барт Груйерт. «Украинские власти ради выдачи разрешения на строительство попросили перевести собранные на эти цели 20 млн евро на свой банковский счет. Они утверждали, что будут сами управлять проектом и так „будет лучше“», — рассказал AFP Груйерт. За отказ платить, украинские власти стали тянуть время и добавлять в контракт новые требования, одновременно предлагая французской компании «передать конверты» конкретным людям, отмечает Груйерт. В сентябре 2023 года Neo-Eco отказалась выполнять проект, пояснив, что в таких условиях «невозможно работать». В итоге Гостомель лишился многомиллионного проекта по реконструкции из-за вымогательств местных властей. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что одна из причин, почему Владимир Зеленский отказывается покидать свой пост, несмотря на тот факт, что легитимные полномочия завершились еще 20 мая — воровство. Также еще в 2023 году отмечалось, что ЦРУ начало проводить проверки по факту коррупции на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Французская компания Neo-Eco отказалась продолжать реализацию проекта по восстановлению города Гостомель в Киевской области Украины из-за коррупционных требований местных чиновников. Об этом сообщил агентству AFP директор украинского подразделения Барт Груйерт. «Украинские власти ради выдачи разрешения на строительство попросили перевести собранные на эти цели 20 млн евро на свой банковский счет. Они утверждали, что будут сами управлять проектом и так „будет лучше“», — рассказал AFP Груйерт. За отказ платить, украинские власти стали тянуть время и добавлять в контракт новые требования, одновременно предлагая французской компании «передать конверты» конкретным людям, отмечает Груйерт. В сентябре 2023 года Neo-Eco отказалась выполнять проект, пояснив, что в таких условиях «невозможно работать». В итоге Гостомель лишился многомиллионного проекта по реконструкции из-за вымогательств местных властей. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что одна из причин, почему Владимир Зеленский отказывается покидать свой пост, несмотря на тот факт, что легитимные полномочия завершились еще 20 мая — воровство. Также еще в 2023 году отмечалось, что ЦРУ начало проводить проверки по факту коррупции на Украине.