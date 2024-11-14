14 ноября 2024

Politico: Трамп предложит Роберту Кеннеди—младшему возглавить Минздрав США

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Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб США. Об этом сообщает политическое издание Politico, ссылаясь на источник, близкий к ситуации.

«Он собирается помочь Америке снова стать здоровой. … Он хочет кое-что сделать, и мы собираемся позволить ему это сделать. Иди, хорошо проведи время, Бобби», — приводит издание слова Трампа.

Ранее Трамп заявил о своем намерении номинировать сенатора из Флориды Марко Рубио на должность государственного секретаря в своем новом кабинете, передает MK.RU. Марко Рубио, который ранее безуспешно боролся за президентский пост от Республиканской партии в 2016 году в качестве соперника Трампа, якобы был одним из основных кандидатов на роль вице-президента до официального назначения Джей Ди Вэнса.

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Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб США. Об этом сообщает политическое издание Politico, ссылаясь на источник, близкий к ситуации. «Он собирается помочь Америке снова стать здоровой. … Он хочет кое-что сделать, и мы собираемся позволить ему это сделать. Иди, хорошо проведи время, Бобби», — приводит издание слова Трампа. Ранее Трамп заявил о своем намерении номинировать сенатора из Флориды Марко Рубио на должность государственного секретаря в своем новом кабинете, передает MK.RU. Марко Рубио, который ранее безуспешно боролся за президентский пост от Республиканской партии в 2016 году в качестве соперника Трампа, якобы был одним из основных кандидатов на роль вице-президента до официального назначения Джей Ди Вэнса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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