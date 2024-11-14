Politico: Трамп предложит Роберту Кеннеди—младшему возглавить Минздрав США

15 ноября 2024 в 02:03 Размер текста - 17 +

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб США. Об этом сообщает политическое издание Politico, ссылаясь на источник, близкий к ситуации. «Он собирается помочь Америке снова стать здоровой. … Он хочет кое-что сделать, и мы собираемся позволить ему это сделать. Иди, хорошо проведи время, Бобби», — приводит издание слова Трампа. Ранее Трамп заявил о своем намерении номинировать сенатора из Флориды Марко Рубио на должность государственного секретаря в своем новом кабинете, передает MK.RU. Марко Рубио, который ранее безуспешно боролся за президентский пост от Республиканской партии в 2016 году в качестве соперника Трампа, якобы был одним из основных кандидатов на роль вице-президента до официального назначения Джей Ди Вэнса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Роберта Кеннеди-младшего на пост главы Министерства здравоохранения и социальных служб США. Об этом сообщает политическое издание Politico, ссылаясь на источник, близкий к ситуации. «Он собирается помочь Америке снова стать здоровой. … Он хочет кое-что сделать, и мы собираемся позволить ему это сделать. Иди, хорошо проведи время, Бобби», — приводит издание слова Трампа. Ранее Трамп заявил о своем намерении номинировать сенатора из Флориды Марко Рубио на должность государственного секретаря в своем новом кабинете, передает MK.RU. Марко Рубио, который ранее безуспешно боролся за президентский пост от Республиканской партии в 2016 году в качестве соперника Трампа, якобы был одним из основных кандидатов на роль вице-президента до официального назначения Джей Ди Вэнса.