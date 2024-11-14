Цены на iPhone 16 Pro в России упали почти на 50 тысяч рублей: главные недостатки смартфона

В России iPhone 16 Pro подешевел на 40%

15 ноября 2024 в 03:16 Размер текста - 17 +

Среди главных недостатков iPhone 16 оказались перегрев и зависающий экран Фото: Размик Закарян © URA.RU Новейший смартфон iPhone 16 Pro от Apple, появившийся на рынке в сентябре текущего года, значительно потерял в цене, как сообщает издание Hi-Tech Mail. Исходная цена устройства на российском рынке составляла 170 тысяч рублей. Однако уже спустя месяц после начала продаж стоимость телефона была снижена до 130 тысяч рублей. В ходе ноябрьских распродаж цена на гаджет в онлайн-магазинах упала еще ниже. Главные недостатки нового смартфона — в материале URA.RU. Сколько сейчас стоит iPhone 16 Pro в России Согласно данным интернет-портала, текущая стоимость указанного смартфона колеблется от 105 до 115 тысяч рублей, что позволяет сэкономить свыше 50 тысяч рублей или около 43%. По прежнему наиболее выгодным вариантом приобретения iPhone остается его заказ из-за границы. На маркетплейсах последняя модель iPhone предлагается по цене 105 тысяч рублей. Эксперты утверждают, что даже с учетом дополнительной оплаты таможенной пошлины, такая покупка остается выгодной. Стоимость премиальной модели достигает почти 400 тысяч рублей, превышая цены на многие автомобили с пробегом. В то же время на платформах, специализирующихся на продаже транспортных средств, возможно найти автомобиль в диапазоне от 150 до 200 тысяч рублей. Главные недостатки iPhone 16 Pro Российские покупатели новейшего iPhone 16 Pro высказали свое недовольство качеством защиты устройства. Ранее Mash опубликовал видеоролик, показывающий, как выглядит смартфон после четырех дней использования в кармане. Согласно заявлениям владельцев, которые приобрели устройство Apple за приблизительно 250 тысяч рублей, наиболее уязвимой частью оказалась задняя панель смартфона. Уже через несколько дней на ней стали заметны царапины и потертости, возникшие даже вследствие банального контакта с одеждой или волосами, передает «АиФ». Также было зафиксировано значительное количество жалоб на необычное функционирование приложения для фотосъемки. Пользователи сообщают, что при его активации отображается интерфейс настроек камеры, тогда как изображение на экране темнеет, создавая впечатление, что устройство находится в недостаточно освещенном помещении. Дополнительно отмечается, что попытки закрыть приложение путем свайпа вверх успешны лишь в одном случае из десяти, пишет «РБК». Когда выход из приложения все-таки происходит, iPhone начинает функционировать с заметным замедлением, а запуск других приложений становится невозможным. Пользователи сообщили, что iPhone 16 столкнулся с проблемой перегрева при выполнении ряда задач, таких как написание текстовых сообщений, фотосъемка, проверка электронной почты и запуск базовых игр, включая шахматы. Госдума приняла законопроект об установке RuStore на гаджеты Apple Законопроект, предусматривающий возможность установки единого российского магазина приложений RuStore на продукцию Apple, был одобрен Госдумой РФ в первом чтении, сообщает РИА Новости. Инициатива, предложенная группой депутатов и сенаторов, направлена на исключение дискриминации российских приложений в App Store. Дополнительно законопроект вносит изменения в правила распространения программного обеспечения для высокотехнологичной продукции. С 1 сентября 2025 года предлагается ввести запрет на любые требования, которые ограничивают или делают невозможным использование программ отечественных разработчиков и единого магазина приложений. Кроме того, закон требует, чтобы все товары, реализуемые на территории России, включая смартфоны и планшеты, поддерживали установку и обновление данных приложений. Также необходимо обеспечить выполнение платежей за использование и установку программ через RuStore. На текущий момент RuStore уже доступен для установки и использования на всех устройствах, работающих под управлением Android. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новейший смартфон iPhone 16 Pro от Apple, появившийся на рынке в сентябре текущего года, значительно потерял в цене, как сообщает издание Hi-Tech Mail. Исходная цена устройства на российском рынке составляла 170 тысяч рублей. Однако уже спустя месяц после начала продаж стоимость телефона была снижена до 130 тысяч рублей. В ходе ноябрьских распродаж цена на гаджет в онлайн-магазинах упала еще ниже. Главные недостатки нового смартфона — в материале URA.RU. Согласно данным интернет-портала, текущая стоимость указанного смартфона колеблется от 105 до 115 тысяч рублей, что позволяет сэкономить свыше 50 тысяч рублей или около 43%. По прежнему наиболее выгодным вариантом приобретения iPhone остается его заказ из-за границы. На маркетплейсах последняя модель iPhone предлагается по цене 105 тысяч рублей. Эксперты утверждают, что даже с учетом дополнительной оплаты таможенной пошлины, такая покупка остается выгодной. Стоимость премиальной модели достигает почти 400 тысяч рублей, превышая цены на многие автомобили с пробегом. В то же время на платформах, специализирующихся на продаже транспортных средств, возможно найти автомобиль в диапазоне от 150 до 200 тысяч рублей. Российские покупатели новейшего iPhone 16 Pro высказали свое недовольство качеством защиты устройства. Ранее Mash опубликовал видеоролик, показывающий, как выглядит смартфон после четырех дней использования в кармане. Согласно заявлениям владельцев, которые приобрели устройство Apple за приблизительно 250 тысяч рублей, наиболее уязвимой частью оказалась задняя панель смартфона. Уже через несколько дней на ней стали заметны царапины и потертости, возникшие даже вследствие банального контакта с одеждой или волосами, передает «АиФ». Также было зафиксировано значительное количество жалоб на необычное функционирование приложения для фотосъемки. Пользователи сообщают, что при его активации отображается интерфейс настроек камеры, тогда как изображение на экране темнеет, создавая впечатление, что устройство находится в недостаточно освещенном помещении. Дополнительно отмечается, что попытки закрыть приложение путем свайпа вверх успешны лишь в одном случае из десяти, пишет «РБК». Когда выход из приложения все-таки происходит, iPhone начинает функционировать с заметным замедлением, а запуск других приложений становится невозможным. Пользователи сообщили, что iPhone 16 столкнулся с проблемой перегрева при выполнении ряда задач, таких как написание текстовых сообщений, фотосъемка, проверка электронной почты и запуск базовых игр, включая шахматы. Законопроект, предусматривающий возможность установки единого российского магазина приложений RuStore на продукцию Apple, был одобрен Госдумой РФ в первом чтении, сообщает РИА Новости. Инициатива, предложенная группой депутатов и сенаторов, направлена на исключение дискриминации российских приложений в App Store. Дополнительно законопроект вносит изменения в правила распространения программного обеспечения для высокотехнологичной продукции. С 1 сентября 2025 года предлагается ввести запрет на любые требования, которые ограничивают или делают невозможным использование программ отечественных разработчиков и единого магазина приложений. Кроме того, закон требует, чтобы все товары, реализуемые на территории России, включая смартфоны и планшеты, поддерживали установку и обновление данных приложений. Также необходимо обеспечить выполнение платежей за использование и установку программ через RuStore. На текущий момент RuStore уже доступен для установки и использования на всех устройствах, работающих под управлением Android.